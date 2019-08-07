Шарапова продолжает беднеть, Уильямс заработала больше Марии на 22 миллиона

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира. В последнее время легко запутаться в ранжировании богатых атлетов, но именно эта табель о рангах - определяющая. Рейтинг учитывает заработки спортсменов не только на турнирах, но и рекламные контракты в период с июня 2018 года по июнь 2019.

Шарапова пока держится только за счёт рекламы

О больших победах россиянки мы уже стали забывать. В 32 года Мария очень редко добивается успехов на корте, всё чаще в новостные сводки попадает из-за личной жизни или рекламы очередного продукта. Заработки Шараповой на корте в этот период составили около миллиона долларов, а доход на рекламных контрактах - 6 миллионов.

Интерес рекламодателей к Марии Шараповой снизился, во-первых, на фоне неудач на корте, во-вторых, допинговый скандал негативно сказался на ее репутации. Важная причина отсутствия новых предложений - огромная конкуренция среди молодых теннисисток.

У Марии по-прежнему действуют соглашения с Nike, Porsche, Head, Evian и Tag Neuer. Ранее Шарапова инвестировала в UFC и продолжает развивать свой «сладкий» бренд Sugarpova.

Заработки Шараповой существенно снизились, если сравнивать с прошлыми сезонами. С 2004 по 2015 теннисистка стабильно зарабатывала в среднем 20-25 миллионов, на пике ей удавалось преодолевать отметку в 30 миллионов. Россиянка несколько лет безальтернативно возглавляла рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок в мире и была единственной девушкой в списке двадцати самых богатых атлетов.

Серена Уильямс сместила Шарапову

Серена Уильямс даже на пике не зарабатывала столько, сколько получает сейчас на рекламных контрактах. Американка за год получила 29,2 миллиона евро. Из них 25 - заработки на рекламе.

Уильямс в 37 лет остаётся лицом мирового тенниса и не имеет конкурентов в этом рейтинге.

Теннисистки богаче всех

Интересная деталь, что в десятке самых высокооплачиваемых - только теннисистки. Самая богатая спортсменка без ракетки в руках - американская футболистка Алекс Морган. Ей в 2019 году удалось пополнить банковский счёт практически на 6 миллионов долларов.

10 самых высокооплачиваемых спортсменок в мире

1. Серена Уильямс (США) 29,2 млн (4,2 млн призовые + 25 млн рекламные контракты).

2. Наоми Осака (Япония) 24,3 млн (8,3 млн + 16 млн).

3. Анжелик Кербер (Германия) 11,8 млн (5,3 млн + 6,5 млн).

4. Симона Халеп (Румыния) 10,2 млн (6,2 млн + 4 млн).

5. Слоан Стивенс (США) 9.6 млн (4.1 млн + 5.5 млн).

6. Каролин Возняцки (Дания) 7.5 млн (3.5 млн + 4 млн).

7. Мария Шарапова (Россия) 7 млн (1 млн + 6 млн).

8. Каролина Плишкова (Чехия) 6.3 млн (4.6 млн + 1.7 млн).

9. Элина Свитолина (Украина) 6.1 млн (4.6 млн + 1.5 млн).

10. Винус Уильямс (США) 5.9 млн (900 тысяч + 5 млн).