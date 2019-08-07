Шойгу дал две недели на восстановление домов в Ачинском районе

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил своему заместителю генералу армии Дмитрию Булгакову в кратчайшие сроки отремонтировать жилой фонд в населенных пунктах Ачинского района.

Булгакову поручено организовать работу межведомственной комиссии с участием представителей местных властей и правоохранительных органов для оценки ущерба, нанесенного жилым помещениям в результате возгорания и взрывов на складе материально-технического имущества, а также оказание помощи населению.

Для проведения ремонтных работ формируются ремонтно-восстановительные бригады, включающие необходимых специалистов и обеспеченные строительными материалами, инструментами и техникой.

Все ремонтно-восстановительные работы в населенных пунктах Ачинского района Красноярского края приказано завершить в течение двух недель.

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