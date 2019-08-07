ВЦИОМ: Заемщиков в России стало меньше, а непогашенных долгов у них больше

Исследование ВЦИОМ показало, что у 51% россиян имеются непогашенные кредиты. Это на 6% меньше чем два года назад.

Главные любители жить в долг — молодые люди от 25 до 34 лет. 72% из них заявили, что прямо сейчас на них висит непогашенный кредит. А 35% опрошенных собираются в обозримом будущем занять снова.

Реже всех идут в банки и офисы микрозаймов люди старше 60 и моложе 24. Примечательно, что еще два года назад два из трех 20-летних признавались, что не пока расплатились по кредиту. Сейчас их число почти в два раза меньше.

При этом кредитная нагрузка на население продолжает расти — только в 2019 общий долг прибавил 23,8%. Так что получается, что заемщиком стало меньше, а долгов у них больше.

- Сейчас банки и МФО стараются кредитовать людей избирательно, предпочитая клиентов с хорошей кредитной историей, - говорит генеральный директор Национального бюро кредитных историй Александр Викулин. - При этом если посмотреть на регионы, там ситуация разная. Где-то кредитование продолжает активно расти, в других наблюдается падение выдачи займов.

Экономисты вовсю спорят, есть ли в России кредитный пузырь, и если есть, то когда он взорвется. Центробанк уже начал аккуратно этот пузырь «сдувать»: потребкредиты в этом году уже стали дороже для банков, а 1 октября начнут рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика. Если человек и так отдает значительную часть зарплаты за кредит, новый займ ему с большой долей вероятности не выдадут.

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