Сколько стоит собрать ребенка в школу: цены на форму выросли

Что есть школьный набор? Брюки с рубашкой для мальчиков, юбка с блузкой для девочек, кроссовки или туфли, рюкзак, канцелярские принадлежности и, почему-то, настольная лампа — так представляют набор для ученика в организации, собирающей данные о кассовых чеках для налоговой. Оператор «Платформа ОФД» подсчитал, во сколько обходится этот комплект родителям по всей стране и отдельно в Москве. В среднем в столице снарядить чадо в школу стоит 15 000 рублей, цифра по стране ниже — 10 700 рублей. Это на 2% больше, чем в прошлом году, сообщают «Известия».

Самое дорогое в наборе - школьная форма, она в среднем обходится в 1800 рублей, что на 6% дороже, чем в 2018 году. Необъяснимо дорого нынче стоят рубашки — 1100 тысяч рублей, и рост аж в 40% по сравнении с ценами прошлого года. За один пенал придется выложить в среднем 500 рублей. Детская обувь единственное, что подешевело - на 5-10%. Детские кроссовки можно купить за 1700 рублей, туфли — за тысячу.

Однако президент Ассоциации индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина в комментарии «КП» заявила, что ребенка можно подготовить к 1 сентября и намного дешевле. Речь в данном случае идет о минимальных, а не средних ценах.

- В 2019 году минимальная стоимость сборов мальчика в школу составила 4533 рубля. Это на 3% ниже по сравнению с 2018 годом, - утверждает Цицулина. - Для девочки минимальная стоимость школьного комплекта - 3833 рубля, что на 6 % ниже уровня прошлого года. Это вещи, которые имеют все необходимые сертификаты качества.

Россияне стали активнее закупаться к школе в интернете, говорит Цицулина. Даже ручки, краски, карандаши и прочие мелочи, не говоря уже о портфелях и ранцах, покупают в сети. По словам главы АИДТ, в сравнении с 2018 годом крупнейшие интернет-магазины показали в этом сегменте рост более чем на 100%.

Но экономия должна быть разумной, предостерегает Цицулина:

- Всегда проверяйте сертификат, который положен каждому школьному продукту от одежды до ручек с пеналами, - продолжает она. - Если такого нет, то лучше не покупать, потому что ассортимент на российском рынке не просто большой, он огромный. Нельзя экономить на качестве продукта. Иначе один раз постираете и выкинете. Материал, из которого изготовлена форма, должен быть качественным, чтобы кожа дышала.

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