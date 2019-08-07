Половина молодых людей покидают первое место своей работы в течение года

В последнем выпуске «Мониторинга механизмов трудоустройства выпускников образовательных организаций разных уровней» опубликованы результаты нового исследования о трудоустройстве молодых людей на первую работу, которое провели сотрудники Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС.

Согласно полученным данным, около половины юношей и девушек начинают работу еще во время обучения и, в большинстве устраиваются на первую работу по знакомству, с помощью родственников, друзей и знакомых

Исследование выявило, что около половины молодых людей трудятся на своем первом месте работы не более года, сообщается в бюллетене. При этом 27,9% – менее 6 месяцев, а 24,1% юношей и девушек – от полугода до года. По мере увеличения возраста начала трудовой биографии, доля молодежи, занятой на первой работе менее полугода, существенно сокращается.

- Основные мотивы, по которым молодые люди покидают первое место работы, – низкая заработная плата и содержание труда, которое их не устраивает. Вторую причину обычно указывают молодые люди, устроившиеся на первую работу до 18 лет. При этом девушки чаще юношей объясняют уход с первого места работы неудобством режима труда или расположением конкретного места занятости. Юноши в свою очередь жалуются, как правило, на «плохое начальство» и неприемлемые условия труда», - рассказала "Комсомольской правде" руководитель авторского коллектива мониторинга – директор ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС, доктор экономических наук Татьяна Клячко.