Московские бизнесмены Нисанов и Илиев строят спорткомплекс для питерской «Корабелки»

Большому кораблю – большое плавание. В данной ситуации поговорка очень подходит: спортсменам прославленной «Корабелки», которые из года в год показывают отличные результаты на соревнованиях федерального и международного уровня, давно стало тесно в стенах устаревших залов.

В вузе, где студенты занимаются 12 видами спорта, считают, что отличная физическая форма в наши дни не роскошь или пожелание, а жизненная необходимость. Поэтому Государственный морской технический университет совместно с Совбезом РФ не первый год обновляет инфраструктуру и улучшает условия для активной деятельности студентов. Например, на Ленинском проспекте началась реконструкция старых корпусов и возведение нового современного кампуса. Но, как это часто бывает, возможности не успевают за потребностями. Однако силами Нисанова и Илиева темпы модернизации значительно возросли: именно они помогли дать старт возведению современного спортивного центра, который достроят уже к следующему учебному году – в августе 2020-го.

В спорткомплексе будут 25-метровый бассейн и полностью оборудованная волейбольная площадка. В обеих соревновательных зонах появятся вместительные трибуны, что позволит проводить там соревнования и турниры на высоком уровне. Более того, кроме студентов и сотрудников университета тренироваться там смогут самые настоящие профессионалы – волейболисты титулованных «Зенита» и «Ленинградки».

СЕМЬ ФУТОВ ПОД КИЛЕМ

Строительные работы начались в атмосфере праздника. На месте будущего спорткомплекса выступали музыкальные коллективы, были установлены стенды с планами и схемами будущего сооружения. Среди гостей было известных людей. В частности, поздравить «Корабелку» приехали временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, заместитель Министра науки и высшего образования Марина Боровская, главнокомандующий ВМФ Николай Евменов, вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин и совладелец компании «Киевская площадь» Год Нисанов.

Вместе с ректором университета Глебом Туричиным они заложили и забетонировали традиционную «капсулу», ознаменовавшую начало строительных работ. Александр Беглов отметил выдающиеся достижения студентов СПбГМТУ в спорте. По его словам, строящийся спорткомплекс просто необходим будущим кораблестроителям «для формирования и закалки тела и духа». Его поддержал и Александр Гуцан, который выразил надежду, что спорткомплекс будет способствовать дальнейшему совершенствованию учебного процесса. По словам ректора «Корабелки», именно спонсоры строительства Год Нисанов и Зарах Илиев«сделали это событие возможным».

ОПЫТ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Несмотря на то, что «Киевская площадь» выступает только спонсором, и не занимается непосредственной реализацией проекта, компания изучила его досконально. Ведь она имеет колоссальный опыт реализации девелоперских, в том числе и социально-значимых, проектов.

Например, центр океанографии и морской биологии «Москвариум». Кроме многочисленных шоу-программ, экскурсий, квестов, выставок и мастер-классов он предоставляет возможность исследователям, учёным и студентам-биологам изучать представителей ихтиофауны и готовить научные работы.

Другое детище Нисанова и Илиева – флотилия Radisson. В столице просто нет других таких кораблей, способных обеспечить круглогодичную пассажирскую навигацию. Двадцать современных и безопасных судов, выполненных по индивидуальным проектам, ежедневно отправляются в экскурсионно-развлекательные рейсы, которые для гостей столицы стали одним из главных пунктов программы прогулок по Москве.

Агропродовольственный кластер «Фуд Сити», гастрономический квартал «Депо. Москва», ретро-ресторан «Восход», реконструированный автовокзал «Южные ворота» – это тоже проекты Нисанова и Илиева. Сейчас компаньоны работают над проектом обновления «Щелчка» и строительством транспортно-пересадочного узла «Нагатинская».

Когда за плечами организаторов опыт стольких удачных проектов, можно ожидать, что новый спортивный комплекс «Корабелки» станет одной из достопримечательностей Санкт-Петербурга.