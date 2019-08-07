2019-08-07T18:40:06+03:00
Экономика

Индийская бизнес-делегация посетит Дальний Восток в преддверии ВЭФ

В этом году Индия станет страной – гостем Форума, а премьер-министр Нарендра Моди приглашен в качестве главного гостя
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На Восточном экономическом форуме–2019 ожидается участие представительной официальной делегации ИндииНа Восточном экономическом форуме–2019 ожидается участие представительной официальной делегации Индии
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Представительная делегация Индии во главе с министром торговли и промышленности Пиюшем Гоялом посетит Дальний Восток в преддверии VВосточного экономического форума, который состоится во Владивостоке 4–6 сентября. Организовать деловую миссию с участием индийского бизнеса и регионов поручил премьер-министр Нарендра Моди в рамках подготовки к участию в ВЭФ-2019. В этом году Индия станет страной – гостем Форума, а Нарендра Моди приглашен в качестве главного гостя.

12 августа в кампусе Дальневосточного федерального университета пройдет пленарное заседание в рамках деловой миссии. В мероприятии примут участие заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, министр торговли и промышленности Республики Индии Пиюш Гоял, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов, представители федеральных и региональных властей.

Запланированы выступления глав дальневосточных регионов о перспективных направлениях российско-индийского сотрудничества. На повестке – угольная промышленность Камчатки, проекты в сфере нефтегазохимии на Сахалине, потенциал сельского хозяйства в Амурской области, проекты деревообрабатывающей отрасли в Хабаровском крае, сотрудничество в алмазогранильной отрасли с Якутией, развитие туризма с Бурятией.

С ответными выступлениями о перспективах сотрудничества выступят главы индийских штатов Гоа, Харьяна, Уттар-Прадеш, Гуджарат, Ассам.

По итогам обсуждений планируется подписание меморандумов о сотрудничестве между дальневосточными регионами и индийскими штатами.

Также состоятся отраслевые сессии при участии российских и индийских деловых кругов, а также официальных лиц. Основные темы сессий: «Металлы, минералы, уголь, алмазная и золотодобывающая промышленность», «Нефтегазохимия и электроэнергетика в АТР», «Деревопереработка и бумажная промышленность», «Агропромышленность, пищевая промышленность, рыбная отрасль», «Здравоохранение и фармацевтика», «Туризм», «Образование и информационные технологии».

Кроме того, запланированы закрытые встречи, на которых инвесторы более подробно могут обсудить аспекты сотрудничества и возможности реализации совместных проектов на Дальнем Востоке.

На Восточном экономическом форуме–2019 ожидается участие представительной официальной делегации Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди. В рамках деловой программы Форума запланирован бизнес-диалог «Россия – Индия» с участием ведущих предпринимателей двух стран. Кроме того, для презентации экономического, промышленного, туристического и культурного потенциала страны будет организован национальный стенд Индии на площадке ВЭФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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