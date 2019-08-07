2019-08-07T19:06:10+03:00
Политика

Жириновский не верит, что с Зеленским можно договориться по Донбассу

Лидер ЛДПР считает, что Вашингтону это невыгодно
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Владимир Жириновский на Красногвардейских прудахВладимир Жириновский на Красногвардейских прудах
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- Половину улова - мне! Ведь батон мой! - теребил московских рыбаков Владимир Жириновский на Красногвардейских прудах. Здесь он не ловил рыбу, а наоборот выпускал в воду мальков и кормил хлебом уток.

Поворчав про погоду и невозможность съесть арбуз без нитратов даже в Крыму ("мне привезли, а я выбрасывал"), вождь ЛДПР обсудил с набежавшими местными жителями несанкционированные митинги в Москве, заметив, что к столкновениям с полицией молодежь призывал еще Ленин.

- Пусть каждый отряд учится хотя бы на избиении городовых! - зачитывал Владимир Вольфович призыв Владимира Ильича. - Ну, то же самое. А сейчас нападают на Росгвардию. То, что Ленин предлагал в 1905 году, продолжается и сегодня.

Сам он планирует пойти посмотреть анонсированный в субботу митинг на проспекте Сахарова. Прошлый такой его поход к несистемной оппозиции, напомним, закончился рукоприкладством.

- Владимир Зеленский сегодня позвонил Владимиру Путину обсудить Донбасс. Удастся ли договориться с президентом Украины? - спросила "КП" Жириновского, чьи мрачные прогнозы по Украине сбываются с 90-х.

Владимир Жириновский на Красногвардейских прудах не ловил рыбу, а наоборот выпускал в воду мальков Фото: предоставлено пресс-службой

Владимир Жириновский на Красногвардейских прудах не ловил рыбу, а наоборот выпускал в воду мальковФото: предоставлено пресс-службой

- Нет! - отрезал ВВЖ. - Потому что обострение обстановки выгодно американцам. Им надо иметь основание для продажи оружия. Если там все закончится, то Украина его покупать не будет. Все упирается в это. Америке нужны постоянные конфликты. Если будет спокойно на Ближнем Востоке, то Турция и Иран будут для них совсем не управляемыми. США зарабатывают на торговле, как до них Британия. Им выгодно стравить страны и раскрыть рынки. Переговоры с Киевом будут, но решения не воевать с той стороны не будет. Дай Бог, чтоб не появился еще какой-то новый фронт!

Жириновский припомнил Ленину призывы нападать на полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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