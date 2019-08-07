Жади из "Клона" показала безупречную фигуру в бикини

Актриса Джованна Антонелли проснулась знаменитой после выхода на экраны бразильского сериала "Клон". В фильме она сыграла красавицу Жади. За перипетиями в жизни красавицы-брюнетки с замиранием сердца следили миллионы телезрителей. Когда она впервые показала миру свой уникальный танец живота, ей было 25 лет. Сейчас звезде мыльной оперы за 40 и она по-прежнему прекрасна.

Сериал "Клон" был снят в Бразилии в 2001 году. В России его показали впервые в 2004 году. Главную героиню фильма россияне полюбили, как родную. Сага о красивой любви, первом опыте клонирования и жизни мусульман в Рио-де-Жайнеро и Марокко никого не оставляла равнодушным.

После сериала актриса Джованна Антонелли, сыгравшей красавицу Жади, вышла замуж за своего коллегу по "Клону" Мурилу Бенисио. Но служебный роман постепенно разрушился. Мурилу, сыгравший в сериале Лукаса Фераса, увлекся другой актрисой - той самой Мел, которая сыграла в "Клоне" его дочь-наркоманку.

giovannaantonelli Sol e Sombra!

После развода Джованна Антонелли недолго горевала и вскоре вышла замуж за американского бизнесмена и переехала в США. Но и этот брак Джованны продержался всего четыре месяца.

Сейчас актриса живет гражданским браком с режиссером Леонардо Ногейра, которому в 2010 году подарила двух дочерей - Антонию и Софию. За время беременности она поправилась на 20 кг. Она долго не могла похудеть. Тогда Антонелли перешла на особую диету из вареной курицы, крупы, ананасов и овощей.

Помимо диеты Джованни стала активно заниматься спортом. Сейчас она в прекрасной спортивной форме. Антонелли активно общается с поклонниками. Недавно артистка поделилась с подписчиками видео своей тренировки в спортзале. Актриса предпочитает кардио и силовые упражнения.

giovannaantonelli tbt do para so!

Ее фигуре, выносливости и физической подготовке позавидовали бы первые красотки Инстаграма. Звезда также любит бегать по берегу океана ранним утром. По ее словам, это помогает ей очистить голову и дает возможность побыть наедине с собой.

При этом Джованна выступает против инъекций ботокса, филлеров, а также к пластической хирургии. У косметолога, по заверениям актрисы, она делает только маски и массажи.

giovannaantonelli Eita... seu sol!

На одном из последних снимков звезда и вовсе выглядит как школьница. Актриса в черном бикини лежит на полотенце и нежится на солнышке. У Джованны нет ни целлюлита, ни лишнего веса.