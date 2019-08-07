2019-08-07T20:01:00+03:00
Звезды

Жади из "Клона" показала безупречную фигуру в бикини

Джованна Антонелли выглядит как школьница
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Сериал "Клон" был снят в Бразилии в 2001 годуСериал "Клон" был снят в Бразилии в 2001 году
Изменить размер текста:

Актриса Джованна Антонелли проснулась знаменитой после выхода на экраны бразильского сериала "Клон". В фильме она сыграла красавицу Жади. За перипетиями в жизни красавицы-брюнетки с замиранием сердца следили миллионы телезрителей. Когда она впервые показала миру свой уникальный танец живота, ей было 25 лет. Сейчас звезде мыльной оперы за 40 и она по-прежнему прекрасна.

Сериал "Клон" был снят в Бразилии в 2001 году. В России его показали впервые в 2004 году. Главную героиню фильма россияне полюбили, как родную. Сага о красивой любви, первом опыте клонирования и жизни мусульман в Рио-де-Жайнеро и Марокко никого не оставляла равнодушным.

После сериала актриса Джованна Антонелли, сыгравшей красавицу Жади, вышла замуж за своего коллегу по "Клону" Мурилу Бенисио. Но служебный роман постепенно разрушился. Мурилу, сыгравший в сериале Лукаса Фераса, увлекся другой актрисой - той самой Мел, которая сыграла в "Клоне" его дочь-наркоманку.

giovannaantonelligiovannaantonelli
Sol e Sombra!
154007 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

После развода Джованна Антонелли недолго горевала и вскоре вышла замуж за американского бизнесмена и переехала в США. Но и этот брак Джованны продержался всего четыре месяца.

Сейчас актриса живет гражданским браком с режиссером Леонардо Ногейра, которому в 2010 году подарила двух дочерей - Антонию и Софию. За время беременности она поправилась на 20 кг. Она долго не могла похудеть. Тогда Антонелли перешла на особую диету из вареной курицы, крупы, ананасов и овощей.

giovannaantonelligiovannaantonelli
Evoluindo...
90892 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Помимо диеты Джованни стала активно заниматься спортом. Сейчас она в прекрасной спортивной форме. Антонелли активно общается с поклонниками. Недавно артистка поделилась с подписчиками видео своей тренировки в спортзале. Актриса предпочитает кардио и силовые упражнения.

giovannaantonelligiovannaantonelli
tbt do para so!
80647 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Ее фигуре, выносливости и физической подготовке позавидовали бы первые красотки Инстаграма. Звезда также любит бегать по берегу океана ранним утром. По ее словам, это помогает ей очистить голову и дает возможность побыть наедине с собой.

giovannaantonelligiovannaantonelli
hojeee!
78255 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

При этом Джованна выступает против инъекций ботокса, филлеров, а также к пластической хирургии. У косметолога, по заверениям актрисы, она делает только маски и массажи.

giovannaantonelligiovannaantonelli
Eita... seu sol!
240779 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

На одном из последних снимков звезда и вовсе выглядит как школьница. Актриса в черном бикини лежит на полотенце и нежится на солнышке. У Джованны нет ни целлюлита, ни лишнего веса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Пользователи пожаловались на массовый сбой в работе Instagram
Владимир Зеленский заблудился на торжественной церемонии в Анкаре
Путин проинформирован о ситуации с задержанием экс-главы Киргизии
Сенатор Пушков объяснил преждевременную отставку посла США в РФ Хантсмана
Моника Левински спродюсирует сериал об импичменте Биллу Клинтону
Идет прием заявок на участие в IV Всероссийском конкурсе СМИ
Зеленский высказал надежду, что Крым снова станет украинским
В Москве двое рабочих погибли в коллекторе
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан силовиками
Победители «Большого фестиваля футбола» встретились с игроками «Зенита»
В Кемеровской области в реке утонули двое взрослых и ребенок
В Киргизии проводится операция по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева
Суд удовлетворил ходатайство экс-замминистра культуры РФ Пирумова об УДО
Лукаку оштрафован МЮ за неявку на тренировку
Сергей Шойгу поручил восстановить поврежденные объекты в Ачинском районе в две недели
Disney переснимет «Один дома» и «Ночь в музее»
Последнюю песню Вилли Токарев посвятил Рамзану Кадырову
Цены на золото побили шестилетний рекорд
Появилась кофемашина, умеющая варить пиво
В Москве ресторанам посоветовали закрыть летние веранды из-за погодного коллапса
Еврокомиссия ждёт от США разъяснений о санкциях против "Северного потока - 2"
Онищенко призвал сажать за срыв закупок жизненно важных лекарств
«Это данные за 2017 год»: Минтруд прокомментировал сообщения о бедности в России
Президент Казахстана уволил бывшего министра обороны из системы Вооруженных сил