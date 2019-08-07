«Он уснул за рулем и изуродовал мое лицо»: москвичка оценила ущерб от аварии с такси в пять миллионов рублей

Когда впервые увидела себя в зеркало после страшной аварии с такси фотограф из Москвы Анна Булгакова испытала настоящий шок. Левая сторона лица женщины превратилась в кровавое месиво. Врачи несколько часов зашивали раны. Но рассмотреть швы в отражении Аня еще долго не могла. Серьезно пострадал левый глаз. Сохранить зрение тогда удалось лишь чудом.

Со дня ДТП с участием такси на улице Профсоюзной прошло уже полтора года. Но заговорили о нем с новой силой после иска, который на днях пострадавшая пассажирка подала против агрегатора. Ущерб женщина оценила в пять миллионов рублей.

В то февральское утро желтая легковушка, которая везла Анну с Ленинградского вокзала, на огромной скорости влетела в автобус на остановке общественного транспорта. На часах было около шести: пешеходы и пассажиры автобуса лишь чудом не пострадали. А вот пассажирке такси Анне досталось. На большой скорости женщина, которая находилась на заднем сиденье, влетела лицом в боковое стекло.

- Оказалось, что водитель такси уснул. Ни дома в кровати, а прямо за рулем! Он перевернул мою жизнь. Месяц я провела в больнице, потом еще год продолжала реабилитацию на дому. Когда все это закончится, я не знаю. Впереди еще несколько пластических операций и дорогостоящих косметических процедур, - рассказал "Комсомолке" Анна.

Женщина не скрывает: деньги от страховой компании и компенсацию от агрегатора она уже получила. Но суммарно сумма покрыла менее половины всех затрат на лечение. А сам бомбила и вовсе отделался лишением водительского удостоверения. До извинений, кстати, дело так и не дошло.

- Спустя год был суд и я на нем присутствовала. Извиниться таксист так и не додумался. Но я уже и не ждала. Его лишили водительского удостоверения на два года. Так что уже скоро снова вернется на работу, - возмутилась Анна.

По совету юристов и правозащитников Анна решила взыскать моральный ущерб именно с агрегатора.

- В том что водители такси засыпают за рулем виноваты агрегаторы. Именно они диктуют правила игры на рынке: устанавливают тарифы, взимают комиссию, обеспечивают заказами. Так вот водители при нынешних условиях вынуждены работать по 6-8 часов только чтобы прокормить агрегатора и компенсировать затраты на аренду машины. Чтобы заработать что-то для себя они вкалывают сверхурочно. Такие аварии - итог этой политики. И если раньше говорили что агрегатор не несет ответственности, то сегодня есть судебные прецеденты это опровергающие. В данном случае у Анны есть все шансы на победу в суде, - прокомментировала Елена Гращенкова, правозащитник.