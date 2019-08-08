Тун - Спартак 8 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Футболисты московского "Спартака" начинают свой сезон в еврокубках. На правах шестой команды они стартуют в квалификации Лиги Европы. Первый соперник у команды Олега Кононова - швейцарский "Тун". И первая игра - в гостях на поле соперника в Швейцарии. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Тун - Спартак 8 августа 2019.

Статистика личных встреч Тун - Спартак 8 августа 2019

Команды еще ни разу не играли между собой.

Прогнозы букмекеров на матч Тун - Спартак 8 августа 2019

У "Спартака" чуть больше преимущества в этой игре.

Прогноз на матч Тун - Спартак 8 августа 2019

Поединок завершится минимальной победой "Спартака".

Где смотреть матч Тун - Спартак 8 августа 2019

Прямую видеотрансляцию матча Тун - Спартак можно посмотреть 8 августа и начнется в 19:50 по московскому времени на канале Матч ТВ.

Трансляция матча Тун - Спартак 8 августа 2019

Трансляция матча Тун - Спартак 8 августа 2019 года состоится в прямом эфире на канале Матч ТВ с 19:50 по московскому времени.