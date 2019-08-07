Защитник "Спартака" Жиго: Не готов сыграть на позиции нападающего

В четверг, 8 августа, в Швейцарии футболисты московского "Спартака" проведут первый в сезоне матч в еврокубках. Столичной команде предстоит встреча с местным клубом "Тун".

Французский защитник "Спартака" Самуэль Жиго поведал о том, что ощущает перед стартовой игрой в Лиге Европы. В этом сезоне "красно-белые" в первом туре чемпионата России победили "Сочи" благодаря голу Жиго. И в этой связи возник вопрос:

— Вы в последних матчах часто оказывались в роли нападающего. А готовы ли Вы в случае необходимости сыграть на этой позиции? — спросили у Жиго журналисты.

— Нет. Я защитник и должен в первую очередь выполнять свою работу в обороне. Хотя однажды играл нападающего 20 минут, - признался Самуэль Жиго.

— У вас есть ощущение, что линия обороны команды на старте этого сезона окончательно сыгралась?

— Нам нужно довести свои действия до автоматизма, чтобы стало еще лучше. Мы работаем над этим.

Матч Тун - Спартак пройдет в Швейцарии завтра, 8 августа и начнется в 20:00 по московскому времени.