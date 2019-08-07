2019-08-07T20:54:21+03:00
Спорт

Защитник "Спартака" Жиго: Не готов сыграть на позиции нападающего

Завтра, 8 августа, "красно-белые" возьмут старт в Лиге Европы
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Защитник "Спартака" Самуэль Жиго.Защитник "Спартака" Самуэль Жиго.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В четверг, 8 августа, в Швейцарии футболисты московского "Спартака" проведут первый в сезоне матч в еврокубках. Столичной команде предстоит встреча с местным клубом "Тун".

Французский защитник "Спартака" Самуэль Жиго поведал о том, что ощущает перед стартовой игрой в Лиге Европы. В этом сезоне "красно-белые" в первом туре чемпионата России победили "Сочи" благодаря голу Жиго. И в этой связи возник вопрос:

— Вы в последних матчах часто оказывались в роли нападающего. А готовы ли Вы в случае необходимости сыграть на этой позиции? — спросили у Жиго журналисты.

— Нет. Я защитник и должен в первую очередь выполнять свою работу в обороне. Хотя однажды играл нападающего 20 минут, - признался Самуэль Жиго.

— У вас есть ощущение, что линия обороны команды на старте этого сезона окончательно сыгралась?

— Нам нужно довести свои действия до автоматизма, чтобы стало еще лучше. Мы работаем над этим.

Матч Тун - Спартак пройдет в Швейцарии завтра, 8 августа и начнется в 20:00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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