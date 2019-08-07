2019-08-07T21:07:57+03:00
Спорт

Кононов: чемпион мира Шюррле влился в состав "Спартака" мгновенно

Главный тренер "красно-белых" рассказал о том, как готова команда к стартовому матчу в Лиге Европы
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Главный тренер "Спартака" Олег Кононов.Главный тренер "Спартака" Олег Кононов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В среду, 7 августа, прошла предыгровая пресс-конференция накануне поединка Лиги Европы между "Туном" и "Спартаком". Встреча пройдет в рамках третьего отборочного раунда турнира и для "красно-белых" это будет стартовый матч в еврокубках нынешнего сезона.

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов рассказал о готовности команды к матчу, поделился мнением о сопернике и новичках клуба:

- Команды из Швейцарии показывают организованный футбол. И к «Туну» это тоже относится. Он проводит матчи в хорошем темпе, быстро переходит из обороны в атаку, - позитивно отозвался о сопернике наставник "Спартака". При этом, сразу же сказав, что предстоит игра равных, в целом, между собой соперников, - говорит Кононов.

Главный тренер признался, что звездный новичок "Спартака" Андре Шюррле прекрасно чувствует себя в стане клуба уже сразу после перехода:

- Он мгновенно влился в коллектив, максимально позитивен. Подбадривает остальных ребят, помогает. Это было видно в дебютном для Андре матче против «Динамо», и по тренировкам можно сказать то же самое. Очень важно, чтобы в команде был такой позитивный человек.

Два других новичка Гус Тиль и Джордан Ларссон не смогут сыграть за "Спартак". Однако же они приедут в день игры в Швейцарию и дальше будут готовиться с командой к матчу против грозненского "Ахмата". Эта игра пройдет в воскресенье, 11 августа.

Матч Тун - Спартак пройдет в Швейцарии 8 августа и начнется в 20:00 по московскому времени. Ответная игра состоится через неделю в Москве на стадионе "красно-белых".

ИСТОЧНИК KP.RU

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