Спартак — Тун 8 августа 2019: прогноз на матч квалификации Лиги Европы

Футболистам московского "Спартака" предстоит сыграть против предпоследней команды Высшей лиги Швейцарии. Скромный "Тун" в прошлом сезоне был четвертым по итогам сезона. А вот сейчас же он - лишь девятый в швейцарском первенстве нового сезона при десяти клубах. Пока что на старте нового чемпионата у "Туна" - только 2 ничьи и 1 поражение. "Спартак" же обладает более мощным набором исполнителей, чем соперник, но тоже входит в сезон не идеально.

В московскую команду вливаются новички и все ждут, когда клуб Олега Кононова заиграет на должном уровне. Проблески этой надежды уже хорошо виднеются - вышедший на замену в матче с "Динамо" немецкий полузащитник Андре Шюррле добавил движения "Спартаку". И вполне возможно он начнет встречу с "Туном" уже не на скамейке запасных. Главный тренер спартаковцев позитивно отзывается об этом новичке, да и своими действиями на поле Шюррле показал, что готов в полную силу играть за "Спартак".

Согласно предматчевым раскладам букмекеров, "Спартак" имеет чуть больше шансов на успех. Скорее всего, так и будет.

Прогноз на матч Тун - Спартак 8 августа 2019: Спартак одержит победу с разницей в один мяч.