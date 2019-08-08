"Ну и шляпа": Малахов с голым торсом и в трусах обнимался с подругой Собчак

Ника Белоцерковская - известный блогер и бизнесвумен. Она давно живет в роскошной вилле на Лазурном побережье. Близкая подруга Ксении Собчак - радушная хозяйка. Двери ее роскошного особняка во Франции открыты для милых ее сердцу людей.

Несколько недель у Белоники, как зовет себя Вероника Белоцерковская, гостит бывший возлюбленный Алеси Кафельниковой - рэпер Pharaoh. Не успел 23-летний музыкант уехать, как к гламурной блондинке нагрянул Андрей Малахов.

belonika Так решили...

Вилла бизнесвумен расположена в курортном местечке с необычным названием Кап де Ай, что дословно переводится как "чесночный мыс". Побережье городка обрамляют скалы, отделяя это райское местечко от внешнего мира. Располагается Кап де Ай на границе с Монако. При желании из Франции в соседнюю страну можно дойти пешком по специально созданной пешеходной дорожке вдоль берега моря.

Вилла раньше принадлежала легендарному хлопковому королю Марселю Буссаку. Об истории своего дома Вероника может рассказывать часами. В розовой спальне несколько раз ночевал де Голль, а зеленую предпочитал Черчилль. Холл третьего этажа стилизован под библиотеку, но есть в доме и настоящая библиотека. В какой из комнат остановился Андрей Малахов, доподлинно не известно.

Однако он искупался в бассейне, о чем свидетельствую фотографии, которые разместила радушная хозяйка. Примечательно, что плавал Андрей в красной шляпе. В ней же купался и рэпер, спасая голову от палящего французского солнца. Правда, подписчикам этот модный аксессуар не очень понравился. Некоторые отметили, мол, "шляпа какая-то помятая", "мала по размеру","ну и шляпа" и "розовенькая панамка".

А вот внешний вид Малахова в трусах произвел неизгладимое впечатление на подписчиц. Мускулистого телеведущего даже спутали с агентом 007 Пирсом Броснаном. Некоторые особо пылкие дамы потребовали" "Малахову нужно ходить раздетым".

Остальные пытались держать себя в руках, томно вздыхая: "Какой прекрасный самец", "Наконец-то мой любимый комментарий будет уместен - привет Андрей, ну где ты был, ну обними меня скорей", "И показать не стыдно, и самой посмотреть не больно". "Елки-палки! Малахов без одежки - супермэн!", "Что б такое сказать приличное. Но мысли все о неприличном", "Хотела написать, какое красивое небо, но не могу. Взгляд прикован к Малахову", "Какие красивые у Андрея пальцы ног, хотя глаза мои пялятся не на ноги и не на небо".