Круче, чем когда жил с Джоли: Брэд Питт показал голый торс и свел поклонниц с ума

В России стартовала долгожданная премьера фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» с Леонардо Ди Каприо и Брэдом Питтом. А вот западные поклонники уже смогли оценить новый шедевр режиссера – там он вышел на экраны чуть раньше. В одной из сцен герой Брэда – дублер голливудской звезды по имени Клифф Бут небрежным движением плеч скидывает с себя рубашку и остается с обнаженным торсом. Эта коротенькая сцена буквально потрясла зрителей (и особенно зрительниц). На минуточку, Брэду – 55 лет! А выглядит он, как в свои лучшие молодые годы: подтянутый, мускулистый, с кубиками на прессе.

В фильме "Однажды в Голливуде" Питт предстает с обнаженным торсом. Фото: кадр трейлера.

Голый торс Брэда Питта немедленно стал героем постов в соцсетях. И знаете, какими оказались три самых популярных комментария – в разных вариациях? Первый: «Он выглядит лучше, так как ушел от Анджелины». Второй: «Думаю, он наконец-то нашел свое счастье с тех пор, как расстался с Энджи». И третье: «Брэд выглядит очень сексуально. Хорошо, что он бросил эту кровопийцу. Он смотрится потрясающе».

На самом деле, конечно, секрет отличной формы Брэда – вовсе не расставание с Анджелиной. Ну разве что отчасти. Когда жена бросила его и забрала детей, пригрозив, что он никогда не получит опеку над ними из-за своего постоянного пьянства, Питт сразу бросил пить. Записался в общество «Анонимные алкоголики», стал встречаться с психологом (это было обязательное требование суда). Но главное – наконец-то начал заботиться о себе и своем здоровье. Стал тягать железо в спортзале, нанял повара, который готовит ему здоровую еду, много катается на велике. Похудел на несколько килограммов, и вместо жирка оброс мускулами.

- Он занимается спортом каждый день, - рассказал источник журнала People. – Он полностью изменил свой образ жизни. И выглядит потрясающе.

Западные СМИ и соцсети вовсю обсуждают то, как Брэд выглядит без рубашки. Фото: Твиттер.

Вообще-то Брэд всегда отличался завидным телосложением: его мускулистый обнаженный торс украсил фильмы «Тельма и Луиза» (1991 год) и «Бойцовский клуб» (2000 год). Но потом Питт женился на Джоли, оброс жирком и несколько подрастерял форму. К тому же, как актер признался в горьком интервью, которое дал сразу после развода, он пил каждый день, не просыхая, все годы после окончания колледжа. Причем предпочитал крепкие напитки, особенно водку. Но теперь Брэд говорит, что не употребляет ничего крепче клюквенного сока. Стал фанатом ЗОЖ – и результат налицо!