2019-08-08T02:13:44+03:00
Звезды

Круче, чем когда жил с Джоли: Брэд Питт показал голый торс и свел поклонниц с ума

55-летний актер без рубашки выглядит, как в свои лучшие времена [фото]
Ирина СУХАНОВА
Поделиться:
Брэд Питт стал выглядеть гораздо лучше, чем когда жил с Анджелиной.Брэд Питт стал выглядеть гораздо лучше, чем когда жил с Анджелиной.Фото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

В России стартовала долгожданная премьера фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» с Леонардо Ди Каприо и Брэдом Питтом. А вот западные поклонники уже смогли оценить новый шедевр режиссера – там он вышел на экраны чуть раньше. В одной из сцен герой Брэда – дублер голливудской звезды по имени Клифф Бут небрежным движением плеч скидывает с себя рубашку и остается с обнаженным торсом. Эта коротенькая сцена буквально потрясла зрителей (и особенно зрительниц). На минуточку, Брэду – 55 лет! А выглядит он, как в свои лучшие молодые годы: подтянутый, мускулистый, с кубиками на прессе.

В фильме "Однажды в Голливуде" Питт предстает с обнаженным торсом. Фото: кадр трейлера.

В фильме "Однажды в Голливуде" Питт предстает с обнаженным торсом. Фото: кадр трейлера.

Голый торс Брэда Питта немедленно стал героем постов в соцсетях. И знаете, какими оказались три самых популярных комментария – в разных вариациях? Первый: «Он выглядит лучше, так как ушел от Анджелины». Второй: «Думаю, он наконец-то нашел свое счастье с тех пор, как расстался с Энджи». И третье: «Брэд выглядит очень сексуально. Хорошо, что он бросил эту кровопийцу. Он смотрится потрясающе».

На самом деле, конечно, секрет отличной формы Брэда – вовсе не расставание с Анджелиной. Ну разве что отчасти. Когда жена бросила его и забрала детей, пригрозив, что он никогда не получит опеку над ними из-за своего постоянного пьянства, Питт сразу бросил пить. Записался в общество «Анонимные алкоголики», стал встречаться с психологом (это было обязательное требование суда). Но главное – наконец-то начал заботиться о себе и своем здоровье. Стал тягать железо в спортзале, нанял повара, который готовит ему здоровую еду, много катается на велике. Похудел на несколько килограммов, и вместо жирка оброс мускулами.

- Он занимается спортом каждый день, - рассказал источник журнала People. – Он полностью изменил свой образ жизни. И выглядит потрясающе.

Западные СМИ и соцсети вовсю обсуждают то, как Брэд выглядит без рубашки. Фото: Твиттер.

Западные СМИ и соцсети вовсю обсуждают то, как Брэд выглядит без рубашки. Фото: Твиттер.

Вообще-то Брэд всегда отличался завидным телосложением: его мускулистый обнаженный торс украсил фильмы «Тельма и Луиза» (1991 год) и «Бойцовский клуб» (2000 год). Но потом Питт женился на Джоли, оброс жирком и несколько подрастерял форму. К тому же, как актер признался в горьком интервью, которое дал сразу после развода, он пил каждый день, не просыхая, все годы после окончания колледжа. Причем предпочитал крепкие напитки, особенно водку. Но теперь Брэд говорит, что не употребляет ничего крепче клюквенного сока. Стал фанатом ЗОЖ – и результат налицо!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Бывший президент Киргизии пригрозил силовикам последствиями
Пакистан намерен понизить уровень дипотношений с Индией из-за Кашмира
Экс-президент Киргизии Атамбаев призвал силовиков не стрелять в «свой народ»
США панируют вернуться к разговору с КНДР о разоружении страны
Мэр Киева Виталий Кличко намерен баллотироваться на второй срок
Эрдоган заявил о непризнании воссоединения Крыма с Россией
Причины ДТП с автобусом под Новороссийском: водитель мог уснуть за рулем
В Новороссийске рейсовый автобус и машина с людьми упали с обрыва
Стали известны имена возможных кандидатов на пост посла США в России
Умер боец спецназа, раненый при штурме резиденции Атамбаева
Президент Киргизии прервал недельный отпуск из-за событий вокруг Атамбаева
Дело о массовых беспорядках в Москве передали в центральный аппарат СК
После попытки задержания Атамбаева в Киргизии отключен связанный с ним телеканал
Пользователи пожаловались на массовый сбой в работе Instagram
Владимир Зеленский заблудился на торжественной церемонии в Анкаре
Путин проинформирован о ситуации с задержанием экс-главы Киргизии
Сенатор Пушков объяснил преждевременную отставку посла США в РФ Хантсмана