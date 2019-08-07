Заголовком по мозгам: Ипотека - лучшее лекарство от разводов

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Узбек, россиянин и казах пытались заползти в Корею по вентиляционной шахте аэропорта

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Лекарство от разводов: супруги с ипотекой расстаются в пять раз реже пар без кредитов

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Житель Ивановской области собирался украсть алкоголь и застрял в холодильнике с мороженым

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Неуклюжий муж взорвал духовку, расплавил холодильник и уничтожил диван

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Житель Норильска катался по двору в ванне и устроил ДТП

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Во рту у индийского мальчика нашли 526 лишних зубов

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Змея погибла после укуса пьяного

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Мощный клей удержал в воздухе 17-тонный грузовик

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Девушка попала в реанимацию после тысячи приседаний