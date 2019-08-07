Где будем перехватывать до зарплаты?

Этот документ приняли после череды скандалов вокруг фирм микрозаймов. Теперь компания не вправе выдать одному и тому же человеку больше девяти кредитов в течение года.

Казалось бы, в чем проблема? Если так нужно, иди в другую контору.

Но в октябре этого года вступит в силу норма по расчету предельной долговой нагрузки. Перед выдачей любого кредита или займа банк или МФО должны будут выяснить, сколько долгов уже висит на человеке. Если он и так отдает половину доходов, новый кредит ему не одобрят. А если и согласуют заем, предложат более высокие требования по процентам.

- Наше достаточно жесткое регулирование по показателю долговой нагрузки должно привести к тому, что темпы потребительского кредитования будут постепенно сокращаться, несмотря на снижение ставок по кредитам - считает глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Один процент в день

Аналитики полагают, что ограничения затронут около 400 тысяч человек по всей стране. Причем отказниками могут стать и дисциплинированные клиенты. Это коснется, например, людей с ипотекой, которые привыкли перехватывать в офисах микрозаймов до зарплаты.

В сервисе онлайн-займов «Займер» рассказали, что в зоне риска люди с зарплатой 30 - 40 тысяч рублей и ежемесячным платежом до 5 тысяч.

Еще одно новшество, которое заработало с 1 июля, - ограничения процентов по кредитам. Теперь ставка не может быть больше 1 процента в день. Установлен и потолок процентов, которые можно требовать с должника, - до двукратной суммы кредита. То есть, если вы одолжили 15 тысяч рублей, максимум, что вы отдадите банку или МФО, это 45 - саму сумму плюс проценты.

Надоело терпеть

По итогам 2018 года общий долг россиян перед финансовыми организациями вырос почти на четверть - до 15 трлн рублей. Для понимания: в бюджете страны на этот год все расходы составляют чуть больше 18 трлн.

В общую задолженность входят не только микрозаймы. Половина - ипотека и кредиты на машину. Но другая половина - необеспеченные займы, то есть то, что мы берем наличными и тратим на свои нужды.

Причин роста задолженности несколько. Первая - так называемый отложенный спрос. Людям надоел кризис, когда нужно затянуть пояса и ждать лучших времен. Хочется тратить здесь и сейчас. Вторая причина - распространение рефинансирования. Банки предлагают более низкие проценты, чем те, по которым брался кредит. Поэтому люди занимают снова, чтобы расплатиться с прежними долгами.

- Потребительские кредиты растут слишком быстро. Из 8,6 трлн рублей, выданных в 2018 году, только 3 трлн - это ипотека, - говорит главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова. - Граждане перестали откладывать деньги. Сбережения на вкладах растут только за счет процентов.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Полмиллиона - за чертой бедности

По данным Росстата, в первом квартале 2019 года 20,9 млн человек получали доход ниже прожиточного минимума. Это 14,3% населения страны. Люди вынуждены жить меньше чем на 10 753 рубля в месяц - такова сейчас величина прожиточного минимума.

За три месяца число тех, кто живет за чертой бедности, выросло на 500 тысяч человек. И это притом что борьба с нищетой объявлена одной из главных задач чиновников.

- Удивляться тут нечему. Доходы россиян не растут и даже падают, так что выбраться из-за черты бедности у людей просто нет возможности, - сказал «КП» главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.

Справедливости ради стоит отметить, что вряд ли страна стала так уж хуже жить за отчетные три месяца. Просто в начале года традиционно вырос прожиточный минимум. В этот раз на 715 рублей. То есть планка стала чуть выше, оставив ниже себя сотни тысяч людей.