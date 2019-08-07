«Прописку» машинам не отменят

Каких нововведений ждать?

Судьба у этого закона непростая. Пишут документ уже 10 лет, вроде окончательно приняли в прошлом году, даже дату вступления в силу назвали - 4 августа 2019 года, но прямо перед этой датой решили принять поправки. Получается, еще до начала действия закона. И перенесли срок его вступления в силу на 1 января 2020 года, чтобы Госавтоинспекция успела подготовиться к изменениям. Перенос так перенос, но мы напомним, что в этом законе прописано.

Номера будут выдавать в автосалонах

Главное, что закон нам дает и введение чего пришлось перенести: выдача номеров для машины уже в автосалоне. То есть покупателю не нужно будет ехать к гаишникам в 10-дневный срок для постановки на учет. В автосалонах через специальных сотрудников машину будут ставить на учет, присваивать ей номерной знак, в штамповочной мастерской тут же сделают два знака, а новоиспеченный хозяин уедет уже на зарегистрированном авто с новенькими номерами. Это касается как новых машин, так и подержанных, если вы покупаете через автосалон, а не на барахолке или по объявлениям.

- Как будут при такой форме регистрации выдавать автовладельцу обязательный документ - свидетельство о регистрации транспортного средства, до сих пор непонятно. Видимо, приехать в ГИБДД все же придется, - комментирует автоэксперт и радиоведущий Игорь Моржаретто.

Еще одна новация: оформлять всем номера не по месту выдачи, а по месту прописки. Значит, если человек приехал из Кемерова за машиной в Москву, то номера ему дадут не с 799-м регионом, а со 142-м. Сейчас так не получится, потому что невозможно в каждом из отделений ГИБДД всех городов России держать запас номеров всех регионов страны. Это совершенно нереально. Если же номер просто присваивается, а знак штампуется в кабинете по соседству, тогда можно.

Это ожидание. Реальность такова: никто толком не знает, как все это организовать, особенно в удаленных регионах. Гаишникам нужно наладить взаимодействие с автосалонами. Автосалонам нужно покупать оборудование, выделять людей, готовить персонал. Август уже наступил, но не сделано ничего. Потому взяли отсрочку и внесли поправки. У людей будет выбор, брать номера в окошке ГИБДД или заказывать их в штамповочной мастерской, а пока все остается по-прежнему.

Маленькие знаки для мотоциклов

Про новый стандарт на регистрационные номера тоже многие слышали. Нам же обещали, что можно будет получить новые уменьшенные знаки на мотоциклы и мопеды, квадратные задние номера на японские и американские машины, специальные знаки для спортивных и ретроавтомобилей...

И вот тут вообще нет ясности: станут ли выдавать эти номера до начала действия закона. Потому что про номера говорится совсем в других документах - это уже приказ Росстандарта о введении ГОСТа. Дадут отмашку запускать такие номера в оборот в ближайшем будущем или дождутся выхода закона, вопрос пока нерешенный.

Не решен и вопрос с выдачей блатных номеров с тремя семерками, тремя А, «ноль-ноль-семь» и так далее. Их ведь предлагали официально продавать через аукционы, но воз и ныне там.

ВОКРУГ РУЛЯ

Меньше парковки - больше малолитражек

Или больше треснутых бамперов?

Одна из самых обсуждаемых тем в группах автомобилистов в соцсетях за последние дни - уменьшение размеров парковочных мест. В российских городах скоро могут появиться парковочные места, размеченные по-новому, габаритные размеры таких стоянок уменьшатся. С соответствующей инициативой выступило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.

В Росстандарте считают, что прежние размеры прописывались для грузовиков, а теперь у людей преимущественно легковушки. И такое нововведение не просто лучше отображает реалии, оно будет стимулировать россиян пользоваться в городах малолитражками. В ведомстве уже подготовили предварительный национальный стандарт (ПНСТ), который предполагает сокращение размера парковочных мест.

Если это стоянка вдоль обочины дороги, то она будет 5,5 на 2 метра, хотя сейчас ширина - не меньше двух с половиной метров. А стандартная машина с зеркалами - это как раз два метра. Если парковочное место размечено под углом к проезжей части, то его размер по новым стандартам составит 5 на 2,5 метра, потому что двигаться вперед-назад при таком способе парковки не нужно, но сбоку требуется пространство для открывания двери. Руководитель проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский уверен, что это оптимальный размер, который позволит сделать парковочные зоны на узких улочках, и он дополнительно подтолкнет людей пересаживаться с больших внедорожников на маленькие машинки.

В Росстандарте надеются, что новые правила утвердят уже в ноябре нынешнего года.

ТОРМОЗИ!

Беспилотникам включили красный

В Австрии автобус без водителя наехал на пешехода.

В Австрии приняли решение приостановить испытания беспилотного транспорта после ДТП с участием автономного автобуса. Авария произошла в Вене, беспилотный автобус Navya SAS ехал со скоростью 12 км/час и столкнулся с переходящим дорогу пешеходом. Женщина жива, она получила легкие травмы, но все равно ведь пострадала!

По одной из версий, женщина отвлеклась на мобильный телефон и поэтому не заметила автобус, кто-то пишет, что она решила перебежать дорогу перед его носом. Ясности пока нет, полиция проводит расследование этого происшествия. И пока испытания приостановлены.

Это не первый случай, когда беспилотники оказываются участниками аварий, были и смертельные ДТП. Кстати, в нашей стране тоже проводятся подобные эксперименты, в «Сколково» вы можете запросто встретить ездящий беспилотник. И у нас тоже случались казусы.

Например, недавно в Москве беспилотный автомобиль «Яндекса» нарушил правила дорожного движения во время тестирования - пересек стоп-линию, когда загорелся красный свет. Правда, организаторы испытаний уже ответили, что во время инцидента (как и положено) за рулем сидел человек, при этом машина в тот момент находилась в ручном режиме управления, то есть ПДД нарушил не робот, а водитель.

КОНТРОЛЬ

Все ходы запишут

Речь идет о так называемых биг дата, в переводе с английского - «больших данных». Умная машина способна сохранять и передавать через интернет куда угодно любую информацию о себе: где ездила, с какой скоростью, с каким расходом топлива, где и на сколько заправлялась, какие в ней неисправности, пристегнуты ли ремни, включены ли фары... Все, что знает о машине ее бортовой компьютер, можно передать, сохранить, систематизировать. И это не фантастика, сейчас любая телематическая (передающая информацию по интернету с помощью телефонной сим-карты) противоугонка способна это делать. А в будущем, когда машины станут беспилотными, ценность таких данных вырастет.

Для сбора такой информации создадут национальную телематическую платформу «АвтоДата», заниматься этим будет Национальная технологическая инициатива «Автонет», которая как раз и пытается развивать беспилотники у нас в стране. Данные, которые планируется собирать, включают в себя полную информацию о работе всех бортовых систем автомобиля с его первого и до последнего дня.

«Железо» сейчас такое, что позволяет записать терабайты информации. Что с ней делать - непонятно, обработать эти массивы пока толком не получится, но сохранить на будущее уже можно. Куда бы вы ни поехали, где бы ни остановились - все это будет записано.