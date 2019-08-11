Пять забытых героев кинобоевиков

Недавняя кончина актера Рутгера Хауэра стала поводом вспомнить славную эпоху видеосалонов и актеров, которые олицетворяли собой эту эпоху. Мы попросили слушателей программы «Дежавю» на Радио «Комсомольская правда» (fm.kp.ru) назвать любимых артистов 70 - 90-х годов, которые потом перестали сниматься и так и остались героями минувших лет.

1. Боло Йен

Главный злодей фильмов о единоборствах. Начинал сниматься еще с Брюсом Ли, а после, поработав в Гонконге, перебрался в США и обратил на себя внимание первым же фильмом - «Кровавый спорт». Вся слава досталась Ван Дамму, но Йена запомнили. Пошла череда лент, в которых Боло играл исключительно злодеев. Лет пять назад он объявил, что сниматься больше не будет. Сейчас возглавляет несколько спортивных ассоциаций и ведет домашний образ жизни.

Майкл Дудикофф. Фото: Кадр из фильма

2. Майкл Дудикофф

«Наш человек в Голливуде». Русский по отцу, Майкл ворвался на экраны со своим «Американским ниндзя». Дудикофф и его напарник Стив Джеймс по ходу нескольких частей фильма спасают своих однополчан и мирное население, используя навыки единоборств и оружие. Крепкий боевик, не более.

Майкл и дальше продолжил сниматься в боевиках, но уже категории B. Партнер Дудикоффа по фильму Джеймс умер от сердечного приступа в 40 с небольшим. Самому Майклу сейчас 64 года. Он крайне редко снимается (в небольших эпизодах), зато у него появилось новое хобби - проектирование домов.

Шо Косуги. Фото: Кадр из фильма

3. Шо Косуги

Главный ниндзя эпохи видеосалонов. Бывший чемпион Японии по карате, чье имя правильнее произносить не Шо, а Сё, после завершения карьеры не представлял, чем заняться. Он совершенно случайно попал на съемки одного из фильмов и сыграл в маленьком эпизоде прохожего в пальто. Это была вторая часть «Крестного отца».

Косуги повезло, что его увлечение спортом совпало с модой на фильмы о восточных единоборствах, только-только умер Брюс Ли, и на экраны хлынули киноподелки на тему кунг-фу. Шо активно снимался в эпизодах и обратил на себя внимание продюсеров. Началась серия фильмов о ниндзя. Косуги, хоть и играл преимущественно отрицательные роли, стал популярным и открыл «школу мечты», которая помогала приехавшим в США азиатам показать себя в Голливуде.

Сегодня в кино Косуги практически не снимается, но периодически в Инстаграме выкладывает старые ролики из фильмов со своим участием.

Роберт Инглунд. Фото: Кадр из фильма

4. Роберт Инглунд

Сейчас Фредди Крюгеру 72, и это, наверное, один из немногих актеров жанра фильмов ужасов, которого, несмотря на грим, знают в лицо.

Образ Крюгера Роберт воплощал вплоть до 2003 года, когда его загримировали последний раз для фильма «Фредди против Джейсона». Параллельно Инглунд сыграл еще в нескольких фильмах ужасов - то Призрака Оперы, то маркиза де Сада.

Роберт Инглунд.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сейчас, если он и снимается, то в телешоу, сериалах и специальных эпизодах на Хеллоуин.

«Мне повезло, - говорит Роберт. - Я никогда не сидел без ролей. У меня были и телевидение, и кино. А что, Крюгера будет играть кто-то другой? Пусть играет. Я пару поколений уже напугал - надо и другим дать возможность».

Синтия Ротрок. Фото: Кадр из фильма

5. Синтия Ротрок

Красавица, спортсменка и бой-баба на экранах. Пожалуй, Синтии первой удалось доказать, что успешный боевик можно сделать и без главного героя - мужчины.

Еще не расставшись со спортом (а Ротрок чемпионка нескольких турниров по карате), она получила предложение сняться в кино в Гонконге. И первая же роль, по сути, главная, предоставила ей возможность продемонстрировать все свои навыки на экране.

В конце 80-х - начале 90-х кино с Ротрок начали снимать и в США. «Коготь тигра», «Леди-дракон», «Честь и ярость» - главные хиты Синтии иногда даже не попадали на экраны кинотеатров, а выходили сразу не видеокассетах. Сейчас ей 62. Боевая леди ведет семинары по кунг-фу и иногда комментирует соревнования на одном из коммерческих американских каналов.

КТО ЕЩЕ

- Кристофер Ламберт. Звезда «Горца» по-прежнему снимается. «Собибор» Константина Хабенского - тому подтверждение.

- Стив Мартин. Полностью занял себя отцовством: у него семилетняя дочь, и это для Стива первый ребенок. Звезда феерических комедий 80-х сейчас снимается редко и в небольших ролях.

- Джон Кэнди. Смешной толстяк из «Дяди Бака», «Самолетом, поездом, автомобилем» был бы востребован и дальше, если бы не инфаркт. Ему было всего 43 года.

- Джет Ли. Главный «шаолинец» хоть и появляется регулярно в проектах друзей, у того же Сталлоне в «Неудержимых», но, похоже, сниматься больше не будет. Джет борется с тяжелой болезнью. Родственники диагноз не раскрывают, но на последних фотографиях Ли в свои 56 выглядит стариком, и это, к сожалению, не грим.