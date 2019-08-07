2019-08-06T21:40:59+03:00
Дом. Семья

Утки, шагом марш!

Наши читатели продолжают присылать свои снимки дикой природы. Вот каким фототрофеем поделился уже постоянный наш автор Павел Ионас из Москвы
Евгений САЗОНОВ
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Такую забавную утиную историю запечатлел наш читатель Павел Ионас из Москвы. Фото: Павел ИОНАСТакую забавную утиную историю запечатлел наш читатель Павел Ионас из Москвы. Фото: Павел ИОНАС
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«Я живу на улице Дружбы, в 300 метрах от пруда у китайского посольства. На пруду постоянно плавают кряквы, огари с птенцами. Выходя сегодня утром из подъезда, увидел это утиное семейство...

Кортеж уверенно двигался по двору, прошел между машинами к последней арке. Вышел. Прошел дальше к полицейскому посту и под присмотром полиции перешел дорогу к пруду.

Удивило не только это, но и то, что, по словам жителей, они ночуют на крыше соседнего 8-этажного дома и каждый день ходят 350 - 400 метров до пруда! Но как они выбираются из пруда (до воды высота около 1 м) и взбираются на крышу? Все-таки это не кошки, и таскать по одному детенышу «за шкирку», по-моему, нереально! Хотя если они додумались по переходу дорогу пересекать, то и здесь что-то придумали!»

Дорогие друзья! Если у вас тоже есть интересное фото зверей и птиц, да еще с рассказом, как вы его сделали, - вы имеете шанс увидеть его в «Окне в природу».

Присылайте свои работы c пометкой «Фотоохотники» на адрес sazonov@kp.ru.

БУДЬ В КУРСЕ!

До 20 августа продлен прием заявок на III Всероссийский конкурс РГО «Лучший гид России». Принять участие в нем могут как профессиональные гиды, так и любители. Для этого нужно снять двухминутный видеоролик - яркую, познавательную, достоверную мини-экскурсию по городу, музею, природе - и загрузить на сайт лучшийгид.рф.

ВАЖНО!

В пятый раз в России и за рубежом пройдет Географический диктант РГО. 27 октября любой желающий сможет написать диктант в любой точке планеты. Для этого нужно всего лишь зарегистрироваться на официальном сайте проекта, причем принять участие можно как очно, так и заочно - онлайн. А можно пойти еще дальше - и помочь организовать площадку диктанта в своем регионе.

Все подробности на сайте проекта - dictant.rgo.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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