2019-08-08T11:33:37+03:00
Звезды

43-летняя Милла Йовович ждет третьего ребенка

Актриса показала в Инстаграме округлившийся животик
Ирина СУХАНОВА
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Милла Йовович с мужем Полом Андерсоном.Милла Йовович с мужем Полом Андерсоном.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Милла Йовович готовится стать мамой в третий раз: 43-летняя звезда «Обители зла» рассказала о своей беременности в Инстаграме. Милла опубликовала снимок с округлившимся животиком и поделилась своими страхами и сомнениями.

Сейчас актриса уже на четвертом месяце: Милла объяснила, что долго скрывала от поклонников радостную новость, потому что боялась потерять ребенка. Когда 13 недель назад она узнала, что беременна, то испытала одновременно огромную радость и дикий ужас. Предыдущая беременность Миллы закончилась выкидышем, после которого Йовович с большим трудом вышла из депрессии. По словам актрисы, она не хотела привязываться к ребенку раньше времени, так как из-за возраста вероятность потерять его была слишком велика..

- Но теперь, слава богу, все ясно. И, да, мы узнали, что у нас будет еще одна девочка. В любом случае, пожелай мне и моему ребенку удачи! - написала Милла в Инстаграме.

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Knocked up again. After I found out I was pregnant 13 weeks ago
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Это будет уже третья девочка в семье голливудской актрисы с русскими корнями и американского режиссера Пола Андерсона. Они воспитывают 12-летнюю Эву и 4-летнюю Дэшиел. Супруги женаты десять лет, а вместе они уже целых семнадцать!

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Милла и ее муж воспитывают двух дочек - 12-летнюю Эву и 4-летнюю Дэшиел.
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Таблоиды время от времени «разводят» пару, намекая, что у них проблемы в браке, но супруги то и дело дают повод усомниться в этом. И будущий ребенок — яркое тому подтверждение. Впрочем, Йовович всегда отличалась смелым нравом, острым язычком и умением подшутить над собой. Так что мнение окружающих о ее личной жизни волнует актрису в последнюю очередь. Эту особенность не раз подмечала мама звезды — советская артистка Галина Логинова. В одном из интервью Галина рассказывала, что ее дочурка невероятно талантлива, но при этом очень независима и никогда никого не слушает. Возможно, именно эти качества на заре карьеры и помогли Милле пробиться в Голливуде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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