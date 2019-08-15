2019-08-15T18:48:34+03:00
Наука

Пол будущего ребенка можно заложить прямо во время зачатия

Ученые нашли способ сделать так, чтобы до яйцеклетки первыми добирались сперматозоиды, от которых получится мальчик
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Маленькая хитрость и ребенок будет желаемого пола.Маленькая хитрость и ребенок будет желаемого пола.
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Яйцеклетка — носитель Х-хромосомы, женского начала, образно говоря. Сперматозоид — символизирует мужского начало. Но может нести как мужскую Y-хромосому, так женскую - Х.

«Мужских» и «женских» сперматозоидов в сперме примерно поровну. Что превращает процесс обретения пола в эдакую орлянку.

Сочетание ХХ приводит к рождению девочки, А ХY — мальчика. Девочка получается, когда в яйцеклетку внедряется сперматозоид с Х-хромосомой. Мальчик — если на месте «женского» сперматозоида оказывается носитель Y-хромосомы.

Считалось, что «мужские» и «женские» сперматозоиды ничем внешне не отличаются. А раз так, то отделить одни от других невозможно. Но как выяснили японские медики из Университета Хиросимы (Hiroshima University in Japan), ведомые профессором Масаюки Симада (Masayuki Shimada), отличие все же есть — в белках на внешней оболочке сперматозоидов и, соответственно, в генах, которые их кодируют.

Уяснив одно, японцы подобрали химические вещества, которые связываются исключительно с белками оболочки сперматозоидов, несущих Х-хромосому. «Цепляются» к двум из них и тормозят передвижение. В результате «мужские» сперматозоиды — носители Y-хромосомы - добираются до яйцеклетки быстрее своих искусственно заторможенных собратьев, внедряются и обеспечивают сочетание ХY, которое и приводит к зачатию мальчика.

Пол будущего ребенка определяет сперматозоид, первым добравшийся до яйцеклетки.

Пол будущего ребенка определяет сперматозоид, первым добравшийся до яйцеклетки.

Экспериментируя с мышами и крысами, Масаюки Симада с коллегами, используя химические тормоза, добивались рождения потомства мужского пола в 90 случаях из 100.

В перспективе японцы могли бы создать некий гель, обеспечивающий преимущество носителям Y-хромосом самым простым способом. Достаточно будет намазать им место проведения забегов сперматозоидов. То есть, впрыснуть во влагалище непосредственно перед половым актом.

Желающим родить девочку придется сложнее. Тут потребуется каким-то образом отделить медленные - женские - сперматозоиды от быстрых — мужских. И доставить ближе к матке. А то и прямо в нее.

В экспериментах подобные ухищрения приносили успех в 81 случает из 100.

У сортировки сперматозоидов, конечно же, есть противники. Они полагают: «вмешательство во внутренние дела» приведет к демографическому перекосу. Особенно в тех странах, в которых мальчиков предпочитают девочкам. В смысле потомства.

Некоторые хотят исключительно мальчиков. Кому-то желанны девочки. А кто-то вообще опасается беременности.

Некоторые хотят исключительно мальчиков. Кому-то желанны девочки. А кто-то вообще опасается беременности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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