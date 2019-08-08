Мини-пантеры и мурлыкающие тигры: москвичи скупают экзотических кошек стоимость от 40 тысяч до полумиллиона рублей

«Прощайте, пушистые персы и голые сфинксы»: так характеризуют новую тенденцию в мире домашних кошек заводчики усатых-полосатых. Эксперты заметили новую тенденцию. За последние пять лет жители столицы стали вдвое чаще приобретать экзотические породы кошек.

- Вкусы меняются и если в 90-х рекорды по полярности были персидские кошки, а в нулевых был бум на бесшерстных сфинксов, то сегодня новый тренд — это искусственно выведенные породы кошек, внешне схожие с дикими животными, - рассказала «Комсомолке» президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко. - Сегодня модно держать в квартире кошку внешне напоминающую тигра или пантеру. В таких породах людей привлекает сочинение необычной дикой внешности с характером ласковой, доброй домашней кошки.

Точное количество экзотических питомцев, которые получили московскую прописку, никто назвать не может. Единой базы чипированных особей в Москве пока нет. А количество клубов, каждый из которых ведет собственную регистрацию кошек, уже перевалило за сотню. Но неофициальный рейтинг пород экзотических мурлык все-таки есть.

- Чаще всего заводят такие породы как: бенгальская кошка, тойгер, пантеретта и каракет, – сообщила Елена Шевченко.

За своих экзотических питомцев москвичи готовы платить кругленькие суммы. Стоимость таких пород при наличии родословных стартует от 40 тысяч рублей. А вот высший предел никто из заводчиков не озвучивает. Известны случаи, когда за котят выкладывали до полумиллиона рублей.

Вздрогнуть владельцев таких кошек заставил скандальный список Минприроды, в который вошли животные запрещенные для содержания дома. В законную силу он вступит с января 2020 года.

- Полный перечень пока не утвержден. Однако, скорее всего, названые выше породы экзотических кошек в него не войдет. Дело в том что все они, хотя и скрещены с дикими породами хищников, но выведены все-таки в домашних условиях, - пояснила Елена Алексеевна.

Напомним, животных из запретного списка, приобретенных до 1 января 2020 года, забирать у владельцев не будут.

ТОП-4 самых популярных пород экзотических кошек, которые прижились в квартирах москвичей.

Бенгальская кошка

Бенгалы имеют удлиненное туловище с развитой мускулатурой и крепкими лапами (при этом задние немного удлинены). Хвост средней длины, с округлым черным кончиком. У бенгальских кошек яркие выразительные глаза и короткие широко расставленные уши.

Окрас варьируется от белого до шоколадного, главное - леопардовый узор в виде пятен, розеток и полос.

Вес: 5-6 кг

Рост: 25-32 см

Продолжительность жизни: 12-15 лет

Цена: От 40 до 80 тысяч рублей

Бенгальская кошкаФото: GLOBAL LOOK PRESS

Тойгер

Породу тойгеров относят к крупным. У них довольно развитая мускулатура, при этом передняя часть тела массивнее задней. Главной внешней особенностью является характерный окрас, напоминающий окрас тигра. Лапы сильные, средней длины, благодаря чему они отлично прыгают. В целом животное производит впечатление сильного и статного – совсем как настоящий тигр.

Вес от 3-7 кг

Рост 27-30 см

Продолжительность жизни: 13-16 лет

Цена: От 50 до 200 тысяч рублей

Породу тойгеров относят к крупнымФото: GLOBAL LOOK PRESS

Пантеретта

Эти кошки внешне напоминают пантер. Отличительной чертой, помимо чёрного окраса, является атлетическое сложение и развитая мускулатура, именно для этой цели носители таких данных мей-куны и были включены в бридинговую программу.

Вес: 10-13 кг

Рост: 27-32 см

Продолжительность жизни: 8-10 лет

Цена: От 40 до 100 тысяч рублей

Каракет

Кошка с дикой внешностью имеет поджарое сильное тело с длинными лапами и красивый экзотичный окрас. Цвет шерсти песочный или серебристый, уши заканчиваются темными кисточками как у степной рыси.

Вес: от 14 — 16 кг

Рост: 35-45 см

Продолжительность жизни: 9-11 лет

Цена: От 50 до 100 тысяч рублей

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