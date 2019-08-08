Второй вратарь «Краснодару» не помог. «Быки» проиграли «Порту» из-за ошибки защитника?

Игра российских клубов в еврокубках - сплошное разочарование. Вслед за вылетом тульского «Арсенала» из Лиги Европы расстроил своих болельщиков и «Краснодар». «Быки» проиграли в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» и теперь сохраняют минимальные шансы на попадание в групповой турнир.

Единственный гол «Краснодар» пропустил после очень странных действий вратаря и защитника. Серб Урош Спаич во время штрафного побежал в ворота и помешал голкиперу Матвею Сафонову.

«Комсомольская правда» в поисках виновного обратилась к экспертам. Экс-главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов, известный голкипер Руслан Нигматуллин и мастер штрафных Александр Мостовой единогласно признали, что защитнику «быков» не стоило бежать в ворота и выполнять работу за вратаря.

Игорь Шалимов

«Я бы отметил, что стенку выстроили не совсем верно. Мяч прошёл между третьим и четвёртым игроком. Можно было кого-то помощнее Вандерсона поставить. Второй момент - взаимодействие Спаича и Сафонова. Если бы защитник не побежал, то, мне кажется, что вратарь имел бы шансы спасти команду.

Такой же эпизод ранее был с «Зенитом», но, на мой взгляд, в этом также не было необходимости. С питерским клубом вратарь спокойно мяч ловил, а защитник всё равно вмешался.

На мой взгляд, такой приём неэффективный. Изначально смысл понятен - защитник достанет мяч, к которому вратарь не успеет. Думаю, что правильным будет - не мешать вратарю. Если вратарь не может достать мяч, то как у игрока получится?».

Руслан Нигматуллин

«Я был очень разочарован такими действиями защитника. В данном моменте он только помешал прекрасному вратарю Сафонову. Я сам люблю новаторство, но скажу, что этот приём далеко не новый. Если он до сих пор в жизнь не воплощён, то, наверное, на это есть объективные причины.

Сто процентов в моё время что-то подобное пробовали, но поняли, что неэффективно. Нужно успеть, когда делается разбег, За это время занять место в воротах очень сложно. Призываю каждого заниматься своим делом. Вратаря защищать ворота, а игрока действовать в поле.

Конечно, это не его инициатива. Я уверен, что сам Сафонов наслаждается игрой в воротах и дополнительная помощь ему не нужна».

Александр Мостовой

«Я сразу усомнился в этой идее. Скорее всего, установка тренера при штрафных, но могу сказать, если хороший удар со стандарта, то никакой защитник никогда не успеет. Вариант тогда просто встать в воротах игроку обороны, но тогда же офсайд будет…

Я помню бывало такое иногда, когда я сам играл, но очень редко. Близкое расстояние, нет смысла в этом».