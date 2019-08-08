В Москве художника заставили заклеить наркотики на картине

Видео, где молодой художник Владимир Карташов заклеивает часть картины, на которой изображены шприцы и наркотики белыми стикерами с надписью: «цензура», облетело социальные сети. Как выяснилось, сделано оно было в художественной галерее «Ходынка». Скептики поспешили обвинить организаторов в ущемлении прав талантливого художника. Но оказалось, что стикеры Владимир приклеил собственноручно.

- Открытие выставки было несколько дней назад. Мне почти сразу сообщили, что гости из Минкульта не довольны моей работой. Внизу действительно я изобразил шприцы с кровью и наркотики. Оказалось, что выставка имеет возрастное ограничение 6+, поэтому мне предположили скрыть спорные места на полотне. Я не был против, все-таки дети смотрят. Использовать стикеры — это моя идея, - рассказал «КП» Владимир Карташов.

Организаторы выставки заверили, что работа художника доступна в экспозиции. Увидеть ее, пусть и частично заклеенную стикерами, могут все желающие

Художник уверяет, что вовсе не собирался в своей работе пропагандировать употребление наркотиков.

- Я изобразил два мира: реальный и виртуальный. Выставка посвящена компьютерным играм и мне, человеку который родился в 1997-м, эта тема близка. Пакетик наркотиков на полотне не более чем символ времени. Равно как панельная девятиэтажка, или переполошенная урна с мусором. Я просто отразил действительность, что-то вроде фото. Сегодня это есть, а через десять лет не будет. Вы посмотрите как Москва меняется с этой реновацией, еще чуть-чуть и не останется ни одной "хрущевки", - пояснил художник.

Организаторы выставки заверили, что работа художника доступна в экспозиции. Увидеть ее, пусть и частично заклеенную стикерами, могут все желающие.

Выставка «В тумане войны» будет работать в галерее «Ходынка» до 6 октября. В экспозиции представлены работы десяти современных художников.