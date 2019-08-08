«Однозначно»: в России стартует социальная компания по борьбе с превышением скорости

8 августа Госавтоинспекция России совместно с экспертным центром «Движение без опасности» запустила социальную кампанию «Однозначно». До водителей постараются донести мысль, что знаки ограничения скорости следует понимать однозначно: если указано не больше 60 км/ч, то не стоит превышать скорость. Поскольку, превышение скорости даже на «ненаказуемые» 19 км/ч создает массу опасных ситуаций на дорогах. Акция пройдет во всех федеральных округах России.

НЕ УЖЕСТОЧАЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

- Скорость автомобиля является первой причиной смертности в ДТП, - отметил замначальника ГУОБДД МВД России Олег Понарьин. - Либо неправильная оценка ситуации, когда водитель движется со слишком большой скоростью, либо умышленное превышение скоростных режимов, предусмотренных дорожными знаками.

По данным Российской Госавтоинспекции, основные зоны риска - это федеральные дороги, на которых происходит более 40% случаев гибели в ДТП. Дороги регионального значения и муниципальные в равной степени - по 30% - вносят свой негативный вклад в статистику ДТП с летальным исходом.

Среди видов ДТП наиболее распространенными считаются столкновения автомобилей.

- 28% дорожно-транспортных происшествий связаны с выездом на полосу встречного движения, порядка 35-40% - наезды на пешеходов. Основной причиной этих ДТП опять-таки является превышение скоростного режима, - уточнил Олег Понарьин.

По словам представителя ГИБДД, ежегодно на дорогах России погибает в результате аварий 18 тыс. человек. Целый город (хотя, справедливости ради скажем, что еще несколько лет назад смертность на дорогах была вдвое выше)! Федеральные власти объявили целью сокращение к 2024 году количества погибших в ДТП в 3,5 раза.

ГУОБДД МВД России и экспертный центр «Движение без опасности» попробуют решить задачу, не ужесточая требования законодательства.

ЗОМБИ-ПЕШЕХОДЫ

- Многие шоферы уверены, что если знак разрешает ехать, например, 5 км/ч, то, если ехать 10 км/ч, вас не оштрафуют, это нарушение не зафиксируется. Но представьте, что это придворовая территория, и вам перебегает путь малыш. Для него эти 5 км могут оказаться фатальными, - обратила внимание журналистов президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре.

Эксперт напомнила, что в 2018 году из-за несоблюдения скоростного режима произошло более 10 тыс. ДТП, в которых пострадали 13 тыс. 833 человек, и кампания ставит своей целью изменить эту статистику в лучшую сторону.

Кампания «Однозначно» пройдет в 15 регионах России. В рамках ее проведения запланированы мероприятия по разъяснению водителям необходимости соблюдать требования дорожных знаков. Пешеходам, в свою очередь, расскажут, как в современных условиях наиболее безопасно переходить проезжую часть. Рядом с пешеходными переходами появятся стенды с интригующим призывом: «Не становись в один ряд с зомби!» Зомби-пешеходы – это те, кто не утруждает себя задачей осмотреться по сторонам перед тем, как перейти дорогу, взять ребёнка за руку. Они продолжают движение машинально, погружённые в свои мысли или телефоны, отгороженные от внешнего мира капюшонами, наушниками…

Кампания «Однозначно» пройдет в 15 регионах России. Автор фото: Экспертный центр «Движение без опасности»

УВИДЕТЬ ЗА МАШИНОЙ ЧЕЛОВЕКА

Кампания также будет направлена на обучение школьников безопасному поведению на дорогах. Отдельным ее пунктом станет серия видеороликов с участием известных артистов, музыкантов и спортсменов, призывающих водителей не нарушать требования знаков дорожного движения.

Одним из героев видеоролика выступил актер Антон Макарский.

- Я не являлся примерным водителем. Оценил свою ответственность только с появлением детей. И очень рад, что могу привлечь внимание к серьезнейшей проблеме, - признался известный актер театра и кино. - Когда учился в театральном институте имени Щукина ректор Владимир Абрамович Этуш на каждом собрании повторял одну и ту же фразу. Его даже пародировали за нее, смеялись. Но чем старше я становлюсь, тем чаще ее вспоминаю: свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого. Очень важно видеть за машиной, которая нам мешает проехать, видеть человека.