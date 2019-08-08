На модернизацию судостроительной отрасли двух регионов Дальнего Востока могут выделить 20 млрд рублей

Руководство Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) обратилось в правительство России, в частности к вице-премьеру Юрию Трутневу, с предложением выделить из Фонда развития промышленности 20 млрд рублей для технической модернизации судостроительных предприятий в Хабаровском и Приморском краях Дальневосточного федерального округа. Она поможет подготовить верфи для строительства судов-краболовов.

В сообщении говорится, что аудит производственных мощностей судостроительных заводов Дальнего Востока позволяет оценить их потенциал в 20 рыбопромысловых судов, которые могут быть построены в период до 2025 года. В то же время по результатам аукционов рыбохозяйственные предприятия Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна будут обязаны построить в течение пяти лет 31 рыбопромысловое судно для вылова крабов. И они готовы к заключению контрактов с дальневосточными верфями. По подсчетам специалистов, портфель заказов от рыбодобывающих предприятий превысит 40 млрд рублей. Но этих денег не хватит, учитывая текущее состояние судостроительных заводов при соблюдении ими графиков строительства и дальнейшего развития. Поэтому

ВАРПЭ поддерживает предложение главы Приморья Олега Кожемяко локализовать строительство краболов в рамках инвестиционных квот исключительно на верфях Дальнего Востока. А также дополнительно предлагает комплекс мер по развитию судостроения в регионе.

«Уважаемый Юрий Петрович, обращаемся с просьбой выделить из Фонда развития промышленности (администратор – Минпромторг России) 20 млрд рублей для технико-технологической модернизации судостроительных предприятий Приморского и Хабаровского краев, рассмотрев соответствующие заявки предприятий в четвертом квартале 2019 года. А также предлагаем предложить ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» перераспределить часть корпоративных инвестиционных средств в пользу судостроительных предприятий Приморского и Хабаровского краев.

Также, в целях использования передового мирового опыта и современных судостроительных технологий предлагаем для модернизации судостроительных мощностей на Дальнем Востоке привлечь иностранные инвестиции, предусмотрев соответствующие направления в национальном проекте «Развитие Дальнего Востока»», - говорится в обращении.

Напомним, речь идет о так называемом принципе «где ловим, там и строим». По нему все рыбопромышленные предприятия взамен на инвестиционные квоты на вылов краба обязаны в течение определенного срока построить новые краболовные суда и именно на верфях того бассейна, в котором будет осуществляться промысел.

Стоит также отметить, что ранее ВАРПЭ принимала участие в публичных обсуждениях проекта Постановления о требованиях к проектам по строительству объектов, реализуемых инвестиционных квот на добычу краба. Ассоциация предлагала исключить пункт 7 требований, который содержит условие о минимальной стоимости строящегося судна равной 1 млрд рублей, что ограничивает права сторон на определение справедливой цены. Например, цена строительства может быт существенно снижена за счет использования типового проекта и строительства нескольких судов одной серии. При этом проект не содержит порядка определения цены строительства для целей обеспечения соответствия данного условия устанавливаемым требованиям. На данный момент по проекту постановления готовится заключение оценки регулирующего воздействия.