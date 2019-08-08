Скончалась журналист «КП» Софья Старцева

Сегодня, 8 августа, на 82-м году жизни скончалась член клуба, журналист "Комсомольской правды" 60-70-х годов, Софья Старцева.

Она пришла в газету в самом начале 60-х, после окончания Московского полиграфического института. И сразу заняла свое незаменимое место в редакции: красивая, умная: интеллигентная, с великолепным литературным вкусом: тонкий и деликатный редактор, при этом - широкого кругозора, безукоризненной воспитанности, легкого характера. Работала больше двадцати лет: в секретариате, в отделе литературы и искусства. Дружила с международниками: Александром Пумпянским, Ириной Хуземи. Была близкой подругой выдающихся наших журналисток Инны Руденко, Капы Кожевниковой, Людмилы Овчинниковой. Да, в своем времени она была одной из самых ярких звезд Шестого этажа, ее стилевым эталоном.

После Комсомолки она больше десяти лет работала в журнале "Советский Союз", в отделе у опального тогда, экс-главреда и Комсомолки, и Известий, легенды и реформатора советской журналистики, Алексея Ивановича Аджубея, их рабочие столы стояли рядом. И, понятно, что они очень подружились, Соня ушла потом за Аджубеем в созданную им в начале 90-х газету "Третье сословие", помогала в ее становлении. После ей довелось еще поработать в "Общей газете" Егора Яковлева, где она вернулась отчасти на наш этаж, потому что многие из Комсомолки составили команду и Общей газеты.

Прекрасная, яркая судьба. Мы будем помнить о нашей подруге всегда!

Светлая ей память и Царства Небесного!

Похороны состоятся в воскресенье, данные будут сообщены завтра.

Прощай, Сонечка!