2019-08-08T20:00:55+03:00
Спорт

Бельгиец Ромелу Лукаку за 65 миллионов евро перешел из "Манчестер Юнайтед" в "Интер"

Трансфер форварда - рекордный в истории клуба
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Ромелу Лукаку ушел из "МЮ" в "Интер".Ромелу Лукаку ушел из "МЮ" в "Интер".Фото: REUTERS
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В четверг, 8 августа, было официально объявлено о трансфере из английского клуба "Манчестер Юнайтед" в итальянский "Интер" 26-летнего нападающего сборной Бельгии Ромелу Лукаку. Сумма сделки составила 65 миллионов евро. И для миланского клуба это - рекордный трансфер в истории миланской команды. При этом, еще 10 миллионов евро могут получить "МЮ" в качестве бонусов.

Срок контракта с "Интером" составляет пять лет и рассчитан вплоть до 30 июня 2024 года. Для Лукаку этот трансфер - решение давней проблемы. Он до этого уже объявил о том, что хочет покинуть "Манчестер Юнайтед". И по этой причине Лукаку тренировался на базе бельгийского клуба "Андерлехт". И за это Ромелу был оштрафован на 435 тысяч евро.

- «Интер» был единственным клубом, в который я хотел, потому что «Интер» — не для каждого. Я здесь, чтобы вернуть нерадзурри на вершину, заявил футболист после перехода из "Манчестер Юнайтед", - заявил Ромелу Лукаку после подписания контракта с новой командой.

26-летний Ромелу Лукаку играл за "МЮ" с лета 2017 года. Он за 96 матчей в команде забил 42 гола в различных турнирах. Для Лукаку это - первый переход за пределы Англии. В разное время кроме "Манчестер Юнайтед" форвард играл за "Челси", "Вест Бромвич Альбион" и "Эвертон".

Летом 2018 года Ромелу Лукаку в составе сборной Бельгии выиграл бронзовые медали на чемпионате мира, который прошел в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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