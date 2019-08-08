2019-08-08T20:27:32+03:00
Спорт

"Манчестер Сити" подтвердил информацию о травме Лероя Сане: трансфера в "Баварию" не будет

У полузащитника сборной Германии - травма крестообразной связки колена
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Лерой Сане получил травму в игре за Суперкубок Англии.Лерой Сане получил травму в игре за Суперкубок Англии.Фото: REUTERS
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В последний день летнего трансферного окна в чемпионате Англии "Манчестер Сити" официально объявил о том, что у немецкого полузащитника команды Лероя Сане - травма. Во время матча на Суперкубок Англии против "Ливерпуля" Сане повредил переднюю крестообразную связку правого колена. "Манчестер Сити" выпустил официальное заявление по поводу состояния Сане:

- Футболист проходил тестирование на протяжении недели. Его обследование проводил врач, который прибыл в Манчестер специально для того, чтобы установить степень тяжести его травмы. На следующей неделе Лерой перенесёт операцию. «Манчестер Сити» предоставит Лерою всю необходимую поддержку, - говорится в заявлении "МанСити".

Отметим, что это значит, фактически, срыв перехода Лероя Сане из стана "Манчестер Сити" в мюнхенскую "Баварию". Скорее всего, немецкий футболист пропустит несколько месяцев. И трансфер Сане в "Баварию" - под вопросом.

Подробности сделки ранее уже сообщались France Football. В частности, "Бавария" готова была выложить 110 миллионов евро за футболиста. Срок контракта должен был состалять пять лет. А зарплата игрока - 18 миллионов евро в год до уплаты налогов. Такая сумма стала бы рекордной в чемпионате Германии - ныне самым высокооплачиваемым является польский форвард "Баварии" Роберт Левандовски, который получает 16 миллионов евро. При этом, для Сане уже готовили футболку под номером 10. Ранее она долгое время принадлежала голландскому полузащитнику Арьену Роббену.

ИСТОЧНИК KP.RU

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