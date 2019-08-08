2019-08-08T20:52:55+03:00
Спорт

Лондонский "Тоттенхэм" объявил о переходе Ло Чельсо из "Бетиса"

23-летний игрок перешел на правах аренды в британский клуб из Испании
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Джованни Ло Чельсо будет играть в Англии в новом сезоне.Джованни Ло Чельсо будет играть в Англии в новом сезоне.Фото: REUTERS
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23-летний полузащитник сборной Аргентины Джовани Ло Чельсо сменил команду, переехав в последний день трансферного окна в Англии в лондонский "Тоттенхэм". "Шпоры" взяли футболиста в аренду сроком на один сезон у испанского "Бетиса". При этом, сумма сделки оценивается в 16 миллионов евро.

В условиях арендного контракта сказано, что Ло Чельсо сможет влиться в состав "Тоттенхэма" после завершения аренды - у лондонцев будет право выкупа контракта игрока. По данным СМИ, сумма сделки в таком случае может составить 55 миллионов фунтов стерлингов. Уже официально объявлено - Ло Чельсо будет играть за "Хотспур" под номером 18.

Ло Чельсо играет в Европе с 2016 года после переезда из Аргентины в "Пари Сен-Жермен". Летом 2018 года испанский "Бетис" арендовал у "ПСЖ" футболиста. А в апреле 2019 года уже выкупил контракт игрока, подписав полноценный контракт с "Бетисом". Который и будет действовать в нынешнем сезоне - права на игрока останутся за испанцами.

В прошлом сезоне Ло Чельсо сыграл за "Бетис" в разных турнира 46 матчей, забил 16 голов и сделал 6 голевых передач. Помимо этого, на счету полузащитника 19 матчей и 2 забитых гола в составе сборной Аргентины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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