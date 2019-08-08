"Спартак" победил 3:2 швейцарский "Тун" и успешно начал сезон в еврокубках

Футболисты московского "Спартака" 8 августа открыли свой европейский сезон. Они в гостях сыграли матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы в гостях против клуба "Тун" в Швейцарии. За сутки до матча наставник спартаковцев Олег Кононов сказал, что рассматривает как равного соперника швейцарцев. Характер поединка показал, что в словах была доля истины.

Поединок "Спартака" был четвертым матчем российских команд в еврокубках нынешнего сезона. Три прошлых матча наши проиграли - две игры "Нефтчи" уступил тульский "Арсенал", а еще одну встречу проиграл "Краснодар" португальскому "Порту".

Тот самый эпизод в матче с "Динамо" с участием аргентинца Понсе.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На 22-й минуте матча счет был открыт после точного удара аргентинского форварда "Спартака" Эзекиля Понсе. Этот нападающий оскандалился в последней игре чемпионата России с "Динамо" - он получил красную карточку, после чего публично извинился перед всеми за свой проступок. Он по ходу матча не заметил вратаря соперников Шунина и въехал ему шипами бутсы в живот. В итоге - красная, которая не распространяется, тем не менее, на матчи в Лиге Европы. И своим голом Понсе, по сути, реабилитировался, открыв счет своим голам за "Спартак".

А через 7 минут воспитанник "Спартака" Зелимхан Бакаев потрясным ударом из-за пределов штрафной удвоил преимущество москвичей в игре. Первый тайм матча завершился со счетом 2:0 в пользу "Спартака" и такой расклад выглядел очень обнадеживающим. Но начало второго тайма все перевернуло с ног на голову.

Оскандалившийся Понсе открыл счет в матче с "Туном".Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На 52-й минуте Нияс Хефти забил ответный гол "Спартаку". На лице, кажется, у болельщиков москвичей возникла легкая ухмылка. Но уже через 7 минут Симоне Рапп сделал счет 2:2 - после дальнего удара вратарь спартаковцев Максименко отбил мяч, а Рапп же был первым на подборе. Равный счет держался не совсем долго.

Однако же, вскоре "Спартак" имел шансы уже совсем скоро выйти вперед. На 66-й минуте Шюррле заработал пенальти после выхода на замену. Однако сам же немец не забил "Туну" - мяч отбил вратарь. Но на 73-й минуте немец исправился - он выдал классный пас на Бакаева, который вывел вновь "Спартак" вперед - 3:2. И после забитого гола Бакаев, указывая на эмблему клуба на своей футболке, побежал к фанатам своей команды, которые сидели как раз за воротами "Туна". И вместе с болельщиками Зелимхан Бакаев отпраздновал третий гол в ворота "Туна", который снова вывел "Спартак" вперед.

"Спартак" довел в итоге матч до победы 3:2 над "Туном". Через неделю, 15 августа, в Москве пройдет ответный матч квалификации Лиги Европы. Домой москвичи едут с преимуществом в один мяч.