Лондонский "Арсенал" объявил о переходе Давида Луиза из "Челси"

Лондонский "Арсенал" официально объявил о самом громком для себя трансфере лета 2019 года. Новичком "канониров" стал 32-летний бразильский защитник Давид Луиз. Ранее футболист играл с 2016 года за лондонский "Челси". А до этого - год в "Пари Сен-Жермен", после того, как покинул "Челси" еще раз. В Лондоне в первый раз он тоже отыграл три сезона с 2011 по 2014 годы. Так что это - очередной уход бразильца из команды Романа Абрамовича.

В новой команде Давид Луиз будет выступать под номером 23. И сделку уже прокомментировал главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери, который положительно оценил сей трансфер, сказав:

- У Давида большой опыт и я жду с нетерпением нашей совместной работы. Он хорошо известный футболист, который добавит силы нашей защитной линии, - заявил Эмери в интервью клубной пресс-службе.

Этим комментарием Унаи Эмери намекнул, что он уже работал вместе с Давидом Луизом во французском клубе "Пари Сен-Жермен".

В составе лондонского "Челси" Давид Луиз в разное время выигрывал чемпионат Англии, дважды Кубок Англии, Лигу Европы и Лигу Чемпионов. Официальные подробности сделки не были разглашены. Однако же, по некоторым данным контракт с игроком рассчитан на два года. А за переход футболиста "Арсенал" заплатил 8 миллионов фунтов стерлингов.