Монако - Лион 9 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча 1 тура чемпионата Франции по футболу Лига 1
В пятницу, 9 августа, стартует новый сезон чемпионата Франции по футболу в Лиге 1. Поединком команды Александра Головина "Монако" и "Лиона" начнется турнир. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Монако - Лион 9 августа 2019.
Статистика личных встреч Монако - Лион 9 августа 2019
Команды играли между собой в чемпионатах Франции 106 раз. 45 побед на счету "Монако", 37 раз выигрывал "Лион", а 24 игры завершились вничью.
Прогнозы букмекеров на матч Монако - Лион 9 августа 2019
"Лион" одержит победу над "Монако" в первой игре сезона. Либо же будет ничья.
Точное время начала матча Монако - Лион 9 августа 2019
Матч Монако - Лион начнется 9 августа 2019 года в 21:45 по московскому времени.
Прогноз на матч Монако - Лион 9 августа 2019
У "Лиона" чуть больше шансов на победу в игре против "Монако".
Где смотреть матч Монако - Лион 9 августа 2019
Прямую видеотрансляцию матча Монако - Лион 9 августа 2019 можно посмотреть 3 августа и начнется в 21:40 по московскому времени на канале Матч! Футбол 2.
Трансляция матча Монако - Лион 9 августа 2019
Трансляция матча Монако - Лион 9 августа 2019 года состоится в прямом эфире на канале Матч! Футбол 2 с 21:40 по московскому времени.
Монако - Лион 9 августа 2019.
ИСТОЧНИК KP.RU