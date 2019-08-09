2019-08-08T22:55:16+03:00
Спорт

Монако - Лион 9 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча 1 тура чемпионата Франции по футболу Лига 1

Футбол, матч Монако - Лион 9 августа 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 9 августа 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 1 тура чемпионата Франции по футболу Лига 1
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Монако" Александра Головина начинает новый сезон игрой с "Лионом"."Монако" Александра Головина начинает новый сезон игрой с "Лионом".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 9 августа, стартует новый сезон чемпионата Франции по футболу в Лиге 1. Поединком команды Александра Головина "Монако" и "Лиона" начнется турнир. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Монако - Лион 9 августа 2019.

Статистика личных встреч Монако - Лион 9 августа 2019

Команды играли между собой в чемпионатах Франции 106 раз. 45 побед на счету "Монако", 37 раз выигрывал "Лион", а 24 игры завершились вничью.

Прогнозы букмекеров на матч Монако - Лион 9 августа 2019

"Лион" одержит победу над "Монако" в первой игре сезона. Либо же будет ничья.

Точное время начала матча Монако - Лион 9 августа 2019

Матч Монако - Лион начнется 9 августа 2019 года в 21:45 по московскому времени.

Прогноз на матч Монако - Лион 9 августа 2019

У "Лиона" чуть больше шансов на победу в игре против "Монако".

Где смотреть матч Монако - Лион 9 августа 2019

Прямую видеотрансляцию матча Монако - Лион 9 августа 2019 можно посмотреть 3 августа и начнется в 21:40 по московскому времени на канале Матч! Футбол 2.

Трансляция матча Монако - Лион 9 августа 2019

Трансляция матча Монако - Лион 9 августа 2019 года состоится в прямом эфире на канале Матч! Футбол 2 с 21:40 по московскому времени.

Монако - Лион 9 августа 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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