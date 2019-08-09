2019-08-08T22:55:12+03:00
Спорт

Ливерпуль - Норвич 9 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча 1 тура чемпионата Англии по футболу АПЛ

Футбол, матч Ливерпуль - Норвич 9 августа 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 9 августа 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 1 тура чемпионата Англии по футболу АПЛ
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Ливерпуль" начнет сезон матчем против "Норвича"."Ливерпуль" начнет сезон матчем против "Норвича".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Победитель Лиги Чемпионов прошлого сезона "Ливерпуль" в пятницу, 9 августа, откроет новый сезон чемпионата Англии поединком на своем поле. Команда Юргена Клоппа встретится с "Норвичем". "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Ливерпуль - Норвич 9 августа 2019.

Статистика личных встреч Ливерпуль - Норвич 9 августа 2019

50 раза команды играли между собой в чемпионатах Англии. 27 матчей выиграл "Ливерпуль", 13 поединков завершились вничью, а 10 встреч выиграл "Норвич".

Прогнозы букмекеров на матч Ливерпуль - Норвич 9 августа 2019

"Ливерпуль" одержит победу над "Норвичем"

Прогноз на матч Ливерпуль - Норвич 9 августа 2019

"Ливерпуль" победит в первой игре сезона.

Время начала матча Ливерпуль - Норвич 9 августа 2019

Матч Ливерпуль - Норвич начнется 9 августа 2019 года в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Ливерпуль - Норвич 9 августа 2019

Прямую видеотрансляцию матча Ливерпуль - Норвич можно посмотреть 9 августа и начнется в 22:00 по московскому времени на ОККО Спорт.

Трансляция матча Ливерпуль - Норвич 9 августа 2019

Трансляция матча Ливерпуль - Норвич 9 августа 2019 года состоится в прямом эфире на ОККО Спорт с 22:00 по московскому времени.

Ливерпуль - Норвич 9 августа 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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