«Хочу увидеть этих потных мужиков»: Рудковская объявила награду в 1 миллион рублей за разоблачение блогера

Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер умерла во время отдыха в Италии. По одной из версий у 61-летней Аллы Константиновны случилась аллергическая реакция на морепродукты.

Скандальный блогер Лена Миро не оставила без внимания уход Вербер, оскорбив покойную.

- Всё то дерьмо по ненормальным ценам, которое вы можете увидеть в ЦУМе, закупала Алла, потому что она была не только байером, но и фэшн-директором заведения.

Чтобы это говно покупали лохушки из Пензы (продав почку), Алла давала бесплатно одежду селебрунам и эскортницам - типа реклама такая,- написала в своём блоге Лена Миро.

Друзья Аллы Вербер были возмущены колонкой блогерши. Миро дала жёсткий отпор продюсер Яна Рудковская.

lenamyro Лена Миро не оставила без внимания уход Вербер, оскорбив покойную

-Некто убогая Лена Миро - несчастное и обделённое любовью чучело. Поэтому очень злая,-написала в своём канале Яна Рудковская.-Конечно, те, кто ее знают или читают не ожидают от этой лахудры ничего, кроме грязной базарной ругани. Не каждая товарка осилит такой градус пошлого хабальства и грязной ругани ко всем и вся. Всю свою неудовлетворённость от себя, от своего никчемного существования она изрыгает зловонным словесным поносом в своих блогах. Занята этим неблагодарным трудом 24/7, то есть безостановочно.

Понимаю - грустно. Заняться больше нечем. Не любит никто. Не приголубит нежно на плече. Да и как такое приголубишь! В общем, к этой мерзкой Миро и ее поносу все давно привыкли. И ладно бы с ней. Смердит чучело на своём огороде и пусть смердит. Сторонкой обойдём.

Но чучело снесло с катушек уже сверх всякой меры, когда невозможно промолчать или пройти мимо. Умерла Алла Вербер, замечательный человек, большой профессионал своего дела, меценат, благотворитель, женщина, которая несла в нашу жизнь только добро и красоту. Не только в нашей стране, но и в мире достойнейшие люди скорбят об этой утрате.

Конечно, я даже и не надеялась, что чучело тоже будет скорбеть. Повторю - скорбят достойнейшие люди, уважающие не только других, но и себя прежде всего. О самоуважении этого убожества к себе говорить, разумеется, не приходится. Но даже твари видят берега. Эта не видит ничего. Видать, даже этого не дано. Дело даже не в том, что плясать на могиле - смертельный грех. Полное ничтожество, абсолютный ноль, не сделавший в этой жизни ничего полезного и нужного людям, открыла свой поганый рот и извергла гадости в адрес человека, не то что мизинца которого она не стоит, но на фоне которого выглядит меньше лобковой вши.

Нет, я не потрясена. Я возмущена! Этого я не могу простить! Все остальное - тупые и шальные наскоки - уже давно и никого не трогают. Но мимо того, как эта тварь оплевала память о чудесной женщине и замечательном человеке Алле Вербер, пройти не могла... Когда мне прислали колонку Миро, не могла поверить глазам своим, что такое может написать человек. Потому что «человек» все-таки, как говорил классик, звучит гордо. А такое извергнуть из зловонной утробы может только существо - гнусное и мерзкое.... А вопрос в этом мерзком посте о том, кто и как хочет встретить свою смерть? Не хотелось чтобы на вашу в качестве некролога были одни плевки и усмешки, но закон бумеранга никто не отменял. Полное разочарование и недоумение... Все под Богом ходим ... Очень грустно. И очень стыдно...

Подписчики Рудковской посоветовали ей не обращать внимание на Миро, мол, за неё пишут посты «потные мужики из коммерческого отдела».

- Я даю 1 миллион рублей сразу тем, кто мне и моим друзьям устроит встречу с этими жирными и потными мужиками из коммерческого проекта! - написала Рудковская. -Очень хочу посмотреть в их глаза! Это тот редкий случай когда она сама и ломаного гроша не стоит, а вот на 7 толстых потных мужиков из коммерческого проекта, которые всю эту [ерунду] пишут, я бы посмотрела с удовольствием за собственные деньги.