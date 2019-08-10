2019-08-10T11:35:55+03:00
Звезды

Грешить и не каяться

Начал работу фестиваль в Локарно
Стас ТЫРКИНкинообозреватель
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«Девушка с браслетом» - судебная драма, в очередной раз ставящая ребром вопрос фатального отчуждения между поколениями«Девушка с браслетом» - судебная драма, в очередной раз ставящая ребром вопрос фатального отчуждения между поколениями
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В эпоху после #metoo Локарно стал первым из больших фестивалей, кто пригласил в качестве арт-директора женщину. Новый директор Лили Анстин пока не очень уверенно держится на сцене, но фильмы отобрала вполне сносные. Многие из них, ясное дело, построены вокруг женщин или сняты женщинами. Председательствует в жюри из трех женщин и двух мужчин тоже, разумеется, дама - режиссер и писатель Катрин Брейя, талантливо и радикально сотрясавшая основы патриархального мира в 1980-е и 1990-е, но с тех пор слегка подзабытая.

Показанная на Пьяцце Гранде французская «Девушка с браслетом» (La Fille au bracelet) Стефана Демустье - судебная драма, в очередной раз ставящая ребром вопрос фатального отчуждения между поколениями. В центре - 18-летняя особа, обвиняемая в убийстве своей лучшей подруги-ровесницы. Та сняла на видео и выложила в сеть компрометирующий ее блоуджоб, после чего девушки не раз забывались в объятиях друг друга. Куртуазный французский суд выслушивает подробности насыщенной половой жизни девицы и не может взять в толк, кто перед ним - расчетливая убийца или молодая женщина похвальных свободных нравов, даром что воспитанная в строгости арабом-отцом (Рошди Зем, мать - Кьяра Мастроянни). Автору это тоже не совсем ясно. Он пасует перед мнимой «нечитаемостью» нового поколения, сильно ее преувеличивая. Он оставляет зрителю возможность сделать свой вывод, и даже финальный эпизод, в котором особа, с ноги которой только что сняли электронный браслет, накручивает на щиколотку снятую с шеи цепочку, оставляет вопросы. То ли девушка любит прикольные украшения, то ли готова всю жизнь проходить с браслетом на ноге и не поморщиться. Лично я выбираю второе, так как этой планете и ее населению давно поставил ноль баллов.

Конкурсный аргентинский фильм «Материнский инстинкт»

Конкурсный аргентинский фильм «Материнский инстинкт»

Конкурсный аргентинский фильм «Материнский инстинкт» (Maternal) отличной дебютантки Мауры Дельперо сталкивает два полярных мира - католических монахинь и молодых бездомных шалав, нагулявших себе животы в подворотнях и вокзальных сортирах и теперь живущих в монастыре - разумеется, поливая последними словами своих благодетельниц. Одна из путан, ощутив течку, бросает очаровательную малолетнюю дочь Нину и бежит на случку к самцу. Возвращается через какое-то время с синяком под глазом и разбитым хлебалом. Но Нина уже испытала дочерние чувства к молодой симпатичной монахине, только что прибывшей из Италии. И та ощутила по отношению к ней не очень-то поощряемый в ее положении материнский инстинкт. Монахини, ясен пень, не могут иметь детей. Те, кому они оказывают христианскую помощь, не должны бы. Все как-то ужасно несимметрично устроено в этом мире.

ИСТОЧНИК KP.RU

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