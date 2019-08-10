Документы на ребенка в московских роддомах готовят еще до выписки

Счастливая мама умиляется, глядя на лежащих рядом малышей. О том, что у нее родятся сразу четверо, жительница Коломны Юлия Михайлова узнала на десятой неделе беременности.

- После УЗИ врач показала мне четыре пальца, - рассказывает женщина. - Я сначала не поверила. Четыре ребенка? Я, если честно, даже не знала, что такое бывает. Про тройни слышала, а про четверых - никогда. Я на грани истерики была, начала звонить мужу. Конечно, сейчас испытываю чувство радости за то, что у меня появилась возможность стать мамой сразу четырех малышей. Это непередаваемые эмоции. Четыре маленькие крошки. И все твои!

ЗА ДЕНЬ, А НЕ ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ

Детки появились на свет в Московском областном перинатальном центре (МОПЦ), который находится в Балашихе. На следующий день после родов Юлию ждал еще один приятный сюрприз. Сотрудница загса принесла ей весь пакет документов на детей: Максима, Арсения, Георгия, Анну. В Московской области появилась новая комплексная услуга «Рождение ребенка». Пилотный проект запустили еще 1 мая, а сегодня он распространился на 10 родовспомогательных учреждений - перинатальные центры в Балашихе, Наро-Фоминске, Мытищах, Щелкове, Видном, Коломне, а также на роддома Королева, Пушкина, Люберец и Раменского. В них теперь работают сотрудники загса, задача которых - упростить для родителей получение всех документов.

- Свидетельство о рождении нашего малыша, справка о рождении, подтверждение медицинского полиса, на учете мы стоим в трех садиках, прикрепление к поликлинике, - показывает полученный пакет документов Оксана Губина, пациентка МОПЦ. - Я отдала документы (см. «Конкретно». - Авт.), а на следующий день мне принесли пакет оформленных на ребенка бумаг.

- Когда рожали первого, все было совсем не так, - рассказывает другая женщина, лежащая в соседней палате. - Муж ездил несколько раз, отдельно получал свидетельство о рождении, отдельно медполис. Это недели две заняло. А тут получается: в один день все документы нам выдали. Очень удобно!

Месяц назад в МОПЦ Юлия Михайлова родила четверняшек. Фото: Павел Попов

«МЫ ИЗМЕНИЛИ СИТУАЦИЮ»

На текущий момент все необходимые документы на малышей вот так, по комплексной услуге, получили уже более 2 тысяч мам.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв приезжал в Московский областной перинатальный центр, чтобы проверить, как комплексная услуга «Рождение ребенка» организована на практике. Пообщался с мамами. Женщины от новой услуги в восторге, поблагодарили губернатора за такой подарок. Семьям это экономит время и нервы.

- Раньше, когда ребенок рождался, все вынуждены были бегать по разным инстанциям для того, чтобы в загсе оформить свидетельства о рождении и еще порядка 6 - 7 бумаг, - объясняет губернатор. - Мы изменили ситуацию. Теперь, пока мамочка находится в роддоме, все документы она получает, не выходя из палаты.

Такая услуга у нас в Московской области будет во всех перинатальных центрах, родильных домах. Мы стараемся, чтобы здесь было комфортно находиться - это приоритет. Наш президент требует с глав территорий создавать условия, чтобы рождалось больше детей.

Месяц назад в МОПЦ Юлия Михайлова родила четверняшек.

Андрей Воробьёв проверил, как реализуется комплексная услуга «Рождение ребенка» в Балашихинском перинатальном центре.

Документы на ребенка в московских роддомах готовят еще до выпискиФото: Дмитрий ПОЛУХИН

А В ЭТО ВРЕМЯ

Во время посещения перинатального центра в Балашихе Андрей Воробьёв вручил мамам новорожденных малышей подарочные наборы «Я родился в Подмосковье». «Комсомолка» уже рассказывала об этом нововведении, которое заработает на всей территории Московской области уже с 1 сентября. В комплект входит более 50 предметов: одежда для младенцев, необходимые для ухода за ребенком гигиенические средства, косметика, игрушки. Все мамы, рожающие в Подмосковье, будут получать такие наборы. Либо - по желанию - его денежный эквивалент, 20 тысяч рублей.