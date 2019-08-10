"Пути назад уже нет": Пашинин стал нищим и просится обратно в Россию

Появились новые подробности о судьбе российского актера Анатолия Пашинина. В 2014 году он уехал из России на Украину и воевал против мирного населения на Донбассе. Однако теперь артист оказался никому не нужен на Украине - он превратился в безработного нищего, работает за еду и может только мечтать о новых ролях.

"Я был на съемках нового сериала на киностудии «Амедиа» и разговорился с режиссером, который снимал Анатолия несколько раз. Такую палитру эмоций он выдал, что буквами не передать. К тому же, он рассказал мне некоторые новости о Толике и его нынешней жизни", - цитирует коллегу Анатолия Пашинина Сергея Марочкина портал News-day.info.

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Как оказалось, в 2018-м году Пашинин покинул линию фронта и на какое-то время пропал из вида. Были догадки, что он то ли убит, то ли сам наложил на себя руки. Но, оказалось, Пашинин остался совсем без денег и работал разнорабочим. "Чистил снег и выполнял другие подобные заказы. Он раздавал интервью, после которых просил накормить его", - отметил Марочкин.

Звезда российских сериалов позирует с портретом-мишенью ПореченковаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Он сообщил, что, по словам режиссера, Пашинина утвердили в какой-то украинский фильм, но тот покинул проект из-за своего конфликтного нрава. "Он зачем-то в интервью украинскому журналисту заявил, что на Украине нет кино и он рад бы был вернуться сниматься в Россию. После таких слов его уволили. Он даже звонил на «Амедию» и интересовался нет ли для него ролей", - поведал Сергей.

Получается, что в России путь в кино ему закрыт, а теперь и украинские киностудии не хотят с ним работать. "Он срубил сук, на котором сидел, теперь же повторил это еще раз. Его часто называют предателем, и я согласен с этим утверждением. Но, в первую очередь, Пашинин предает себя и не в первый раз", - заявил Марочкин.

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По его словам, Пашинин превратился в безработного нищего, который никому не нужен. "Работает за еду и может только мечтать о новых ролях. Многие из моих знакомых считают его талантливым человеком, но абсолютно недальновидным и попросту глупым. Может и так", - резюмировал Сергей.

В свою очередь, директор Пашинина Юлия Павлова заверила, что у артиста нет проблем с работой, передает РИА Новости. "Наоборот, у него много различных предложений о съемках. Ему там есть чем заниматься, естественно, на Украине. Поэтому не он просится, а по-прежнему ему поступают разные предложения. Он прекрасно снимается и на "Беларусьфильме", - сказала Павлова.

Меж тем член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме ничуть не удивлен незавидной участью Пашинана: "Для таких как Пашинин пути назад уже нет. Он сделал свой выбор, поддержал постмайданные власти Украины, да еще и оружие брал в руки. Тот факт что он снова просится сниматься в российском кино меня ничуть не удивляет".

Актер воевал против мирного населения на Донбассе

Как предположил Манукян, Пашинин, вероятно думал, что на Украине его до конца жизни будут носить на руках. "А его просто использовали. Актер должен сниматься или в театре играть, а не становиться участником грязных политических игр, да еще на стороне другой державы. Пашинин не нашел ничего лучше, чем сказать о том, что украинского кино не существует. Люди со столь неуживчивым и вздорным характером не нужны никому", - заключил эксперт в интервью "КП".