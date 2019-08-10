Рэперов бы в Мосгордуму

Концерт на Сахарова в первую очередь показал, что выражать свое мнение законно, без винтилова с дубинками и угрозой уголовной статьи, вполне можно. То есть, все жертвы предыдущих двух акций, сидящие сейчас в СИЗО, совершенно напрасны. Лидеры оппозиции просто бросили их в топку своих политических амбиций. При том, что людей на санкционированной акции было куда больше. Умных людей, понимающих, что нельзя переходить черту.

Даже законный митинг-концерт запомнится не трезвыми мыслями, в украинскими и радужными флагами а-ля «Це Европа»Фото: предоставлено читателями.

Наверняка кто-то из них мог бы предложить рецепты по улучшению избирательной системы. Да и в целом нашей непростой и порой несправедливой жизни. Но со сцены они так и не прозвучали. Адекватную оппозицию мы снова не услышали. И, как обычно, даже законный митинг-концерт запомнится не трезвыми мыслями, в украинскими и радужными флагами а-ля «Це Европа», плакатами «Верните Крым» (хотя уже вернули ведь) и лозунгами «Ходорковский придет, порядок наведет» (по аналогии с незалежным «Бандера прийде, порядокнаведе»). Плавали, знаем.

Уже вернули ведьФото: предоставлено читателями.

А во-вторых, чтобы иллюзий не было, «электоральный» потенциал у рэперов, половину из которых я даже не знаю (рэперы, которых я знаю, собирают средства для детей Донбасса к 1 сентября) куда выше, чем у Навального, Соболь, Яшина и прочих вместе взятых.

Людей на санкционированной акции было куда больше чем на незаконнойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последние, конечно, припишут себе очередную перемогу, хотя, судя по кадрам, огромная часть молодежи пришла на бесплатный концерт, а не за нашу и вашу свободу. Интересно будет, если эти исполнители, собирающие стадионы, пойдут в Мосгордуму. Но они не пойдут. Может, и к счастью.