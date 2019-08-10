Наргиз собралась уйти в монастырь

Наргиз с помощниками и адвокатом пытаются организовать переговоры с Максимом Фадеевым. Но никто в продюсерском центре MALFA точную дату и время переговоров с певицей Наргиз Закировой пока не назначил. Наргиз прислали документы о намерении Максима Фадеева расторгнуть с ней контракт, и запретить исполнять 21 песню. А это значит, что Наргиз не сможет выступать с песнями, написанными Максимом Фадеевым, синглами, которые были записаны за пять лет в его продюсерском центре. А это как раз все хиты, которые она исполняет с 2014 года. До этого времени в творческом багаже певицы были лишь «перепевки» и англоязычный альбом, но этим она зрителя не соберёт.

Наргиз хочет договориться с Фадеевым. А он занят своими делами и не спешит на переговоры со своей бывшей музой. По слухам Наргиз порой выпивала, странно себя вела, что и стало одной из причин конфликта. По другой версии - она захотела получать больший процент со своих концертов.

Как известно, артисты у которых подписан контракт с продюсерами получают за своё выступление 40% или 50% от общей суммы гонорара. Остальное идёт в продюсерский центр. Бывают и особые условия. Такие условия и нужны Закировой. Единственный способ Наргиз сохранить сейчас заработок - получить у Фадеева разрешение петь хиты, записанные за время работы с ним. Это маловероятно.

Поэтому Наргиз Закирова устраивает провокации - чтобы пресса напоминала о ней Максиму Фадееву. Вот и сегодня Наргиз дала очередной повод обсуждать ее. Наргиз Закирова написала в социальных сетях: «В связи со сложившимся обстоятельством ухожу в монастырь. Кто со мной?».

Подписчики шутку Наргиз оценили: желают ей не вешать нос и искать новые песни. Но похоже, что Наргиз понимает - второй раз ей так вряд ли повезёт со «своим композитором».

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