"Витесс" Слуцкого победил 2:0 "Виллем" в чемпионате Голландии

В субботу, 10 августа, футболисты "Витесса" в гостях обыграли со счетом 2:0 в Тилбурге местный клуб "Виллем II". Для команды российского тренера Леонида Слуцкого эта победа продлила успешный старт нового сезона в чемпионате Голландии.

Клуб из Арнема открыл счет на 55-й минуте поединка - отличился Джей-Рот Грот. А через 15 минут счет был удвоен. Форвард арнемского "Витесса" Тим Матавж удвоил преимущество, установив окончательный счет в поединке. Клуб из Арнема до конца поединка сохранил преимущество 2:0 в счете.

В первых двух турах нового сезона "Витесс" набрал 4 очка. Ранее в первом туре команда Леонида Слуцкого дома сыграла вничью 2:2 с чемпионами Голландии прошлого сезона - "Аяксом".

Сам Слуцкий позитивно оценил итог поединка, назвав, правда, игру сложной:

- После перерыва мы больше использовали длинные передачи. Были более успешными в этом компоненте. "Виллем II" – очень хорошая команда. Это была сложная игра для нас.

В 3 туре чемпионаат Голландии "Витесс" сыграет 16 августа против клуба "ПЕК Зволле".