2019-08-11T03:39:13+03:00
Дом. Семья

Вот что делает любовь: Найденный в Таиланде умирающий щенок превратился в счастливого и красивого пса

Избитую собаку в ужасном состоянии обнаружили немецкие туристы, они и позвонили местным защитникам животных [фото, видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Добрые руки выходили щенка, и он стал красивым счастливым псомДобрые руки выходили щенка, и он стал красивым счастливым псомФото: кадр с видео
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Невероятную историю спасения щенка рассказали в своем Instagram и на Youtube-канале сотрудники Фонда Soi Dog Foundation в Таиланде – организации, которая борется с торговлей собачьим мясом в странах Азии.

Несчастную избитую собаку в ужасном состоянии случайно нашли туристы из Германии. Сначала они решили, что щенок мертв, но как только поняли, он дышит, сразу позвонили местным защитникам животных, объяснили ситуацию, и работники приюта тут же примчались на помощь.

Найденыша назвали Поппи. Когда его привезли в приемник, никто не думал, что он переживет эту ночь. Осмотревшие щенка ветеринары были в ужасе: кровоподтеки, опасно низкая температура, анемия, отек лап и тяжелый дерматит – список заболеваний был астрономическим, вплоть до заражения крови. Специалисты сделали все, что могли. Обработали раны, дали хвостатому пациенту необходимые лекарства, обложили бутылками с горячей водой. Оставалось только надеяться и ждать.

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Таким Поппи был, когда его нашли
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И Поппи выжил. Сотрудники приюта вспоминают, что он смотрел своим спасителям в глаза и как будто говорил: «Я борюсь, я не сдамся!»

С каждым днем собака становилась сильнее. На второй день она подняла голову, самостоятельно попила и поела, на четвертый – впервые встала на ноги и завиляла хвостом. В этот момент уже никто не сомневался, что этот щенок не только выживет, но и превратится в здорового веселого пса.

Так и случилось. Жуткие раны постепенно заживают Правда, Поппи еще предстоит набрать вес, это медленный процесс: нужно действовать осторожно, чтобы не вызвать заболеваний непривычного к нормальной пище желудка.

А таким Поппи стал теперь. Фото: Instagram

А таким Поппи стал теперь. Фото: Instagram

Но в приюте уверены: время, добрые руки, забота, а главное – любовь, сделают свое дело. А потом Поппи обязательно найдут любящих хозяев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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