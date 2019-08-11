Рядовая коммунальщица из Подмосковья задолжала банку 2 млрд рублей

Еще несколько дней назад 47-летняя Светлана Бодрова из подмосковного Воскресенска и знать не знала, что она, оказывается, миллиардерша.

Последние несколько лет женщина работает дворником в городской службе ЖКХ. 15 тысяч в месяц. Обычная скромная труженница. Мама двоих несовершеннолетних мальчиков. И вдруг на работу, прямо в бухгалтерию, являются судебные приставы. Бодрова С. Н. у вас работает? На ней тут один долг висит... Сотрудница бухгалтерии несколько раз перепроверяла - запятую после батареи цифр точно правильно поставили? Ничего не напутали? В документах было черным по белому: 1 820 368 037 рублей 96 копеек. И еще исполнительский сбор сверху - 127 428 202 рубля. Итого почти 2 миллиарда.

- Это же откуда у нашей Светы такие деньжищи? - ахнула коллега.

ТРУДОУСТРОЙСТВО ЧЕРЕЗ НОТАРИУСА

Сама Бодрова, когда услышала про такие дела, чуть в обморок не упала. Сначала думала, что это шутка. Когда осознала, что все по-серьезному, ноги подкосились - только и успели подхватить, усадить на стул.

Как это получилось, теперь известно.

В 2014 году Бодрова сидела без работы. Вакансии есть, но всюду платят гроши. Решила попытать судьбу в столице. А что, многие же из Воскресенска в Москву по будням гоняют. Да, два часа пути до Казанского вокзала электричкой, вечером столько же назад. Но что же делать. В интернете нашла вакансию курьера. Обещали до 60-70 тысяч рублей в месяц. Предложение показалось женщине очень-очень заманчивым, она созвонилась с конторой и поехала на собеседование.

Ну а дальше, как это понятно сейчас, малообразованную провинциальную женщину взяли в оборот мошенники. Объявление о вакансии на хорошую зп изначально было заточено на поиск человека, которого можно будет «обуть».

- Надо ехать к нотариусу, - сказал ей мужчина, который проводил собеседование. - Нужно оформить вас по закону.

Бодрова кивнула. Подумала: наверное, это у них в Москве так принято, даже на работу принимать через нотариуса. Вот это уровень!

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БАНК, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ

В общем, уже через час Светлана подписывала документы, которые ей протягивали аферисты. Женщина теперь объясняет, что ставила свой росчерк даже не читая, что там на этих бумагах написано. Оказалось, что мошенники оформили ее директором ООО «Реалити плюс», которая якобы занимается оптовой торговлей. В открытых источниках Бодрова С. Н. До сих пор фигурирует как соучредитель компании с уставным капиталом в 60 тысяч рублей.

Далее Светлана - как следует из тоже подписанных ею документов - уже от имени компании берет в Судостроительном банке кредит. На 32 миллиона долларов! Бодрова божится, что такую сумму в бумагах не видела - просто не обращала внимания. Подмахнула, что дали. Схема понятна: на тот момент уже и некие сотрудники банка понимали, что он вот-вот лопнет. Поэтому мошенники попытались выжать из ситуации максимум. Через Бодрову и подобных простачков со счетов просто выводились деньги. В феврале 2015-го Судостроительный банк благополучно накрылся медным тазом.

Впрочем, до поры до времени сама женщина ничего этого не знала. После «трудоустройства» через нотариуса ей обещали перезвонить, но уже на следующий день связной телефон оказался выключен. Помыкавшись по прочим собеседованиям, Светлана Бодрова устроилась на 15 тысяч коммунальщицей в родном Воскресенске.

Еще в 2016 году Дорогомиловский суд разобрал иск Агентства по страхованию вкладов, к которому после ликвидации банка перешло право собирать долги его бывших клиентов. Это даже странно, что судебные приставы пришли к Бодровой только сейчас.

Что дальше? Теперь Светлана Бодрова должна будет отдавать в зачет погашения долга половину своей зарплаты и жить на 7,5 тысяч рублей в месяц. Несложно подсчитать, что такими темпами женщина будет выплачивать двухмиллиардный долг 259 тысяч лет. Всего-то!

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Может ли женщина объявить себя банкротом и ничего не платить?

- Есть такое понятие - субсидиарная ответственность, - объясняет адвокат, эксперт по банкротству Игорь Зиневич. - У юрлиц долги распределяются между директором и соучредителями. Однако если долг висит на героине вашей заметки, не как на физическом лице, а на гендиректоре фирмы, он не может быть вписан в ее личное банкротство.

Другой момент, что субсидиарную ответственность могут скостить, если человек идет на сотрудничество со своим кредитором и рассказывает, условно говоря, схему, кто и как украл эти деньги. Но в вашем случае, как я понимаю, женщина ничего этого не знает. Теоретически есть вариант отмены долга через обращение в прокуратуру. Это если попытаться откатить ситуацию на момент назначения ее директором фирмы. Если она докажет, что ее ввели в заблуждение и она действительно не понимала, что становится во главе некоей компании. Это все очень сложно. Шансы мизерные. Но они есть. Теоретически.