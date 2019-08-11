2019-08-11T14:15:28+03:00
Происшествия

Разваливающийся в небе Боинг завалил обломками римский город

Под удар попали 25 машин и 12 домов
Алексей ВАРЕНОВ
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Итальянские власти ведут расследование инцидента и воздерживаются от общения с прессойИтальянские власти ведут расследование инцидента и воздерживаются от общения с прессой
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25 автомобилей и 12 домов в Исола Сакра пострадали от падающих с неба раскаленных металлических обломков размером в 5-10 см накануне вечером. Причиной стал «технический инцидент», по неофициальным данным — разрушение одного из двух двигателей Боинга-787-8 «Дримлайнер» на высоте примерно 400 метров, то есть сразу после взлета из аэропорта Фьюмичино, воздушных ворот итальянской столицы.

25 автомобилей и 12 домов в Исола Сакра пострадали от падающих с неба раскаленных металлических обломков

25 автомобилей и 12 домов в Исола Сакра пострадали от падающих с неба раскаленных металлических обломков

На борту рейса DY7115 находилось 298 пассажиров, направлявшихся в Лос-Анджелес. Совершив несколько кругов над морем для сброса топлива, самолет совершил посадку в аэропорту вылета. Итальянские власти ведут расследование инцидента и воздерживаются от общения с прессой.

Совершив несколько кругов над морем для сброса топлива, самолет совершил посадку в аэропорту вылета

Совершив несколько кругов над морем для сброса топлива, самолет совершил посадку в аэропорту вылета

Самолет, находящийся в лизинге у авиакомпании Norwegian, совершил свой первый полет в феврале 2014 года. Он использовался авиаперевозчиком для дальних перелетов, в основном на американском направлении. На нем установлены британские двигатели Trent 1000 производства Rolls-Royce, которые в авиационных кругах считаются проблемными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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