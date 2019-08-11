Маг в законе

В своей кожаной куртке, со смешной прической и абсолютно злым взглядом в 1989-м Анатолий Кашпировский был человеком из будущего. Очень скоро, почти сразу, точно так же одетые люди захватят рынки, палатки, ярмарки и начнут крышевать всю страну. Точно такими же станут герои фильмов и сериалов. Точно таким же станет время, все вокруг.

Если сейчас набраться сил и включить один из «сеансов здоровья» Кашпировского - он, скорее всего, не произведет на вас особенного впечатления. Не больше, чем трансляция партийного съезда на канале «Ностальгия».

Да там и нет ничего. Он не к месту цитирует стихи Батюшкова («О, память сердца! Ты сильней рассудка памяти печальной»). Читает избранные из 200 тысяч писем и телеграмм. Дает установки на излечение...

Но тогда эти программы прибили всех. Тогда Москва наводнилась кришнаитами, адвентистами седьмого дня, баптистами-евангелистами, свидетелями Иеговы и прочими, знающими истину. И паствы хватало на всех. Но Кашпировский отъел львиную долю. Его принимали как мессию по всей стране благодаря воздействию центрального телевидения. Те, кто не принимал, возмущались. У многих возникало раздражение. Многие посмеивались.

Но от вида этого сурового дядечки становилось страшно. Страшно, что он на голубом глазу обещает победить все болезни во главе почему-то с энурезом. Страшно от взгляда, от интонации. И от того, что ему разрешили вещать на всю страну, а значит, либо он «откуда надо маг или, что еще ужаснее, его проверили и он настоящий. Чтобы там ни говорили о том, что в Союзе никто не верил телевизору, уж сигналы-то тогда ловить умели...

От одного взгляда Анатолия Кашпировского становилось не по себеФото: GLOBAL LOOK PRESS

Страшно было даже юмористам. Посмотрите архивную запись, где у Кашпировского, очень похожего на директора колхоза с военным прошлым, берут интервью совсем молодые Регина Дубовицкая, Ефим Шифрин, Виктор Коклюшкин и будущий губернатор Михаил Евдокимов. Они сыпят комплиментами и не рискуют не то чтобы пародировать целителя у него на глазах, но даже признаться в том, что иногда его изображают.

На самом деле наваждение не длилось долго. Остались, конечно, преданные фанаты, которые и сейчас впадают в транс при виде Кашпировского, но уже к началу 90-х какого-то только мракобесия страна ни насмотрелась и вроде большую часть населения чары отпустили.

Но феномен остался. Вот так сесть и заворожить всю страну, пожалуй, больше никому не удавалось. Ни прославившийся зарядкой воды Аллан Чумак, ни ведущий «Третьего глаза» Юрий Лонго такой силой не обладали. Лишь отчасти с этим справилась Ольга Бузова.

Про Кашпировского пытались и фильмы снимать, и в сериалах использовали его как прототип, и в книгах. Но везде получался нестрашный шарлатан. Не было самого главного его качества - ему не то чтобы веришь, но его подспудно опасаешься. Кашпи (именно так его называли в Польше, там он тоже навел шороху) был прежде всего арт-объектом. Он заставлял относиться к себе серьезно, бояться себя. А бояться у нас умели, чего уж там...

Сам он требует называть себя исключительно «врач-психотерапевт». Его славы хватило на то, чтобы собирать залы в странах мира, где есть русские. Он их до сих пор собирает. Как говорила героиня Татьяны Пельтцер в бессмертной «Формуле любви»: «Многие верят...»

В этом фильме, кстати, граф Калиостро в исполнении Нодара Мгалоблишвили очень напоминает будущего Кашпировского (фильм появился в 1984-м, а первый телевизионный «сеанс здоровья» в

1989-м). Можно только представить, как, наверное, потешался Марк Захаров, когда видел «врача-психотерапевта» на экране...

И ведь не важно, вылечивал или нет Кашпировский своих зрителей. Тут в любом случае все останутся при своем мнении. Как и в случае с другим целителем, тоже пошумевшим аккурат перед крахом империи, - Григорием Распутиным... Важно, что эти люди, вроде как управляющие здоровьем, очень напоминали мошенников, при этом пользовались безграничным доверием. И страшно в первую очередь от этого.