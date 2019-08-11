Александр Кокорин: «Готов играть за «Зенит» бесплатно»

Синие майки с эмблемой золотого льва (герб Белгородской области) одели бывший форвард «Зенита» Александр Кокорин и экс-хавбек «Краснодара» Павел Мамаев. Игра профессиональных футболистов «Салюта» (выступает в ПФЛ "группа "Центр") и осужденных завершилась победой «Золотого льва». Мамаев забил три мяча.

Перед игрой Александр Кокорин ответил на вопросы журналистов. Сначала его расспрашивали про жизнь в колонии.

- Сколько работаете?

- 8 часов. Но не обязательно все 8, если ты выполнил всю норму… Норма при интенсивной работе требует часа 3 — 4. А вечером занятия спортом. Раньше такого, говорят, здесь не было...

- А сколько вы зарабатываете?

- Вот начальство объявило, что 11 тыс. Вот скоро первый раз пойдем забирать деньги…

- С вами фотографируются сотрудники колонии, берут у вас автографы?

- Им запретили. Видят здесь коррупционную составляющую. Мне трудно это объяснить… Мы не видим в этом ничего плохого.

А потом перешли к чисто футбольным проблемам. И тогда футболист выразил свое уважение своему клубу, который всячески поддерживал его, когда он находился в Бутырке.

- Как ко мне в «Зените» отнеслись — я готов там завершить карьеру бесплатно. Прямо отсюда пойти туда, - сказал Александр. - Я «Зениту» обязан, но сейчас я свободный агент. Не хочу загадывать. Мне бы выйти отсюда, а там будет видно. Я пока ничего не могу, у меня руки связаны. Мое дело здесь.

(Напомним, что Александр и Кирилл Кокорины выйдут на свободк 7 декабря 2019 года. Павел Мамаев на месяц раньше.)

- Вам не кажется, что с Мамаевым его клуб «Краснодар», который сразу в одностороннем порядке разорвал контракт, поступил некрасиво.

- Кажется. Зачем было в первые дни принимать решение. Можно было разобраться, выслушать. С каждым такое может случиться...

- Как вы оцениваете свою форму, сможете ли в марте, (после зимнего перерыва в нашем чемпионате) вернуться в футбол?

- Мне здесь трудно ее оценить, вот если бы потренироваться с партнерами по «Зениту»… А тут приходится беречься, поле кочковатое — Кокорин показывает на свое больное колено. - Поддерживаю форму различными упражнениями. Держу игровой вес — 82 кг.

СКАЗАНО

Александр Медведев, генеральный директор ФК «Зенит»:

«Если Саша сделал такое заявление, значит, он хочет играть в «Зените». Я же говорил, что мы вопрос его дальнейшей карьеры в команде будем рассматривать, когда он отбудет свой срок или выйдет досрочно… Он выйдет на свободу с чистой совестью. А дальше начинаются спортивные вопросы».

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