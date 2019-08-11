2019-08-11T16:16:12+03:00
Экономика

«Берут на себя кредиты внуков». Эксперт объяснил рост пенсионеров-должников

Еще одной причиной стала рассылка кредитных карточек по почте
Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
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Злую шутку играет чувство вины за первоначальную невыплату займа, после чего пенсионеры соглашаются на кабальные условия рефинансированияЗлую шутку играет чувство вины за первоначальную невыплату займа, после чего пенсионеры соглашаются на кабальные условия рефинансированияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Пенсионеры в три раза чаще допускают просрочки по кредитам, чем молодежь: на заемщиков старше 60 лет приходится 26% задержек с выплатами, а на тех, кто моложе 25, - всего 8,5%, сообщили "Известия" со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй. При этом кредитов у старшего поколения вдвое больше, чем у поколения их внуков: 13% от общего числа против 6%. Это уже статистика Объединенного кредитного бюро.

Как же получилось, что именно пенсионеры оказались у края долговой ямы? Ведь именно люди в возрасте славятся своим ответственным отношениям к долгам. Вплоть до того, что всегда заплатят за коммуналку, даже если денег не всегда хватает на еду. А о молодых наоборот говорят, что они сорят деньгами, не думая о последствиях. Недавно депутат депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров даже предложил законодательно запретить выдавать кредиты молодежи, кроме как на образование или покупку жилья. Глава общественной организации «Кредитный правозащитник» Михаил Алексеев считает, что пенсионеры-должники в руках не держали и половину той суммы, которую теперь с них требуют.

- Брали кредиты в 100 тысяч руб, а остались должны 500 тысяч. Большая часть долга - пени и штрафы, - сказал Алексеев в комментарии «КП». - Злую шутку играет чувство вины за первоначальную невыплату займа, после чего пенсионеры соглашаются на кабальные условия рефинансирования. Другая часть должников старшего поколения брали в кредит для детей или внуков, которым банки займы уже не выдают. Отпрыски пользуются доверием стариков, но не возвращают деньги. И пенсионеры остаются один на один с этими долгами.

Есть еще одна причиной высокой закредитованности старшего поколения Алексеев назвал рассылку кредитных карточек по почте.

- После 2005 года началась массированная атака банков адресно на пенсионеров. За несколько лет было сделано все, чтобы полностью закредитовать население. А люди старшего возраста отличаются высокой доверчивостью, нежеланием спорить и жаловаться. Им проще всего «втюхать» потребкредит в 300 тысяч рублей со страховкой на 100 тысяч рублей. В итоге банки сначала получили сверхприбыли, а теперь у них увеличилась доля просрочки.

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Такой вывод можно сделать из анализа отчетности Центробанка. За год долг россиян перед банками вырос почти на четверть. Он составляет 16 триллионов рублей. Быстрее всего растут потребительские кредиты и ипотека. И если последняя в начале года притормозила из-за повышения ставок, займы наличными граждане берут более высокими темпами. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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