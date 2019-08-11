Эксперт: В Европе каршеринг - маргинальное явление, а у нас его дотируют

212 ДТП с участием взятых в аренду машин случилось в России с начала года. Такие данные привело МДВ. И уточнило, что больше половины дорожных трагедий, в которых погибло 10 человек и более 250 получили ранения, произошли в Москве, Питере и прилегающих областях. МВД собирается запретить злостным нарушителям пользоваться каршеринговыми машинами. Вице-президент Национального автосоюза Антон ШАПАРИН прокомментировал для «КП» сложившуюся ситуацию.

- Водители машин, взятых в каршеринг, бьются чаще других ?

- Берущие машины в каршеринг, отвечают лишь рублем за свои прегрешения. Система несовершенна. Человек может зарегистрироваться, отправить документы, и передать телефон, к которому привязан аккаунт... любому другому человека. И без проблем рассекать по улицам. Часто не соблюдая ПДД. В том числе в состоянии опьянения .

- Карешринг перекладывает уровень ответственности на другого?

- Во-первых — это. Во-вторых, часто каршерингом пользуются неопытные водители или те, кто не имеет постоянной практики вождения. И это не проверить. Потому относиться к машинам каршеринга в потоке стоит с опаской. Они - фактор повышенной опасности и другими не станут в ближайшем будущем.

- То есть ситуация вскоре не изменится?

- Часть каршериноговых компаний тестирует систему, при которой водителю, если фиксируется агрессивное поведение на дороге, ограничат доступ сначала к более мощным автомобилям. Потом — к любым. Хотя, если аккаунт такого водителя заблокируют, он может сделать аккаунт на кого-то другого. Потому рост числа ДТП у каршеринга — реальность.

- Рост нарушений в каршеринге касается только Москвы и Питера?

- В других европейских столицах каршеринг - маргинальное явление. Там власти не оказывают этой системе массированную поддержку как у нас: бесплатная парковка, дотации, субсидии... В городе на Неве это начало развиваться потому, что при появлении у каршеринговых компаний подкожного жирка они начали инвестировать в соседние крупные города - в Питер в первую очередь. Но в Питере нет такого, чтобы треть парковочных мест была занята каршеринговыми машинами.